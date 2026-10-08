Impulsan un proyecto de ley para transparentar los loteos: "Hay que proteger a los compradores"

La diputada provincial del Partido Socialista Lionella Cattalini presentó un proyecto de ley para crear un sistema público de información sobre desarrollos urbanísticos en Santa Fe. La iniciativa busca que quienes estén por comprar un lote puedan conocer, antes de concretar la operación, qué autorizaciones tiene el emprendimiento, qué trámites están pendientes y qué servicios fueron acreditados.

La propuesta surgió a partir de las reuniones que la legisladora mantuvo con damnificados del Grupo Roma. “Es muy preocupante y angustiante ver a tantas familias que apostaron por tener su vivienda única en distintas localidades de la provincia y que hoy no tienen respuesta frente a lo que fue claramente una estafa”, sostuvo Cattalini en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La diputada señaló que en ese caso detectaron situaciones vinculadas con trámites que no estaban realizados, observaciones administrativas y falta de factibilidades. “Lo que entendemos es que esto hay que regularlo y que tiene que haber por cada emprendimiento, por cada desarrollo urbanístico, una ficha que vaya a un registro que sea totalmente gratuito, abierto e interoperable”, explicó.

/Inicio Código Embebido/

??? PROPONEN UN REGISTRO PÚBLICO PARA TRANSPARENTAR LOS LOTEOS EN SANTA FE La diputada provincial socialista Lionella Cattalini presentó un proyecto de ley para crear un sistema público de información sobre desarrollos urbanísticos en Santa Fe. ?? Cadena 3 Rosario FM 100.1 https://t.co/fMG97ctIXu — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 8, 2026

/Fin Código Embebido/

Cattalini remarcó que la falta de información puede dejar a los compradores expuestos incluso cuando se trata de operaciones que parecen accesibles. “En estos casos, a la hora de comprar, no está la información sobre la mesa. Acá hay una publicidad engañosa”, afirmó. Y agregó: “A esas personas se les hizo una promesa, se les hizo una oferta de un terreno, ellas pagaron por eso y el terreno iba a tener servicios”.

Según explicó, el sistema permitiría conocer si un proyecto cuenta con las autorizaciones correspondientes y qué obras debe realizar antes de avanzar. “Si desde el área hídrica le dicen que tiene que hacer una obra, el área hídrica va a controlar si esta persona hizo esa obra o no la hizo y cuando esté terminada va a tener que constar en esta ficha única”, detalló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La legisladora sostuvo además que la plataforma no implicaría un gasto adicional para la administración provincial. “No tiene ningún costo. Es gratuito, no implica incorporar ningún personal”, aseguró. En ese sentido, destacó el proceso de digitalización de la provincia y planteó que la información también pueda ser compartida con los municipios, respetando sus autonomías.

Respecto de las sanciones, Cattalini aclaró que la iniciativa no incorpora un régimen de multas propio. “Este proyecto de ley no avanza por sobre la otra normativa que ya tiene la provincia a la hora de dar factibilidad, a la hora de dar el certificado de impacto ambiental”, explicó. Según indicó, las eventuales sanciones por incumplimientos ya están contempladas en otras regulaciones.

La diputada también buscó diferenciar a los desarrolladores que cumplen con los requisitos de aquellos que comercializan proyectos con irregularidades. “No está bueno generalizar porque en la provincia de Santa Fe hay muchos desarrollos, muchos proyectos urbanísticos que han funcionado bien, que tienen todo en regla, que piden los permisos”, señaló. Para Cattalini, el registro también podría convertirse en una herramienta de respaldo para quienes trabajan de manera regular.

Tres claves del proyecto

1. Un sistema público para saber si un loteo está aprobado o tiene problemas.

El proyecto propone crear el Sistema de Información de Desarrollos Urbanísticos (SIDU), una plataforma digital, pública y gratuita. Cada emprendimiento tendrá una ficha con información sobre las autorizaciones obtenidas, los trámites pendientes, los servicios acreditados y posibles suspensiones o paralizaciones administrativas.

2. Más transparencia para vender terrenos: la publicidad deberá mostrar información oficial.

Las promociones de los desarrollos deberán incluir un mecanismo visible para acceder a la ficha oficial. No podrán presentarse como aprobados, habilitados o dotados de determinados servicios aquellos emprendimientos que no cuenten con la acreditación correspondiente.

3. El antecedente de Grupo Roma y los loteos irregulares del sur santafesino.

En los fundamentos se mencionan 49 inspecciones provinciales realizadas durante 2024, cuatro emprendimientos con obras suspendidas y otros 21 intimados a regularizar infracciones. También se incorporan como antecedente los reclamos vinculados al Grupo Roma y otros conflictos por desarrollos inmobiliarios.

Cattalini defendió la participación del Estado en estos procesos pese a que las operaciones se realicen entre privados. “El inversor privado necesita autorizaciones de parte del Estado, entonces ahí es cuando creemos que hay publicidad engañosa y que nosotros queremos proteger a la gente”, afirmó. Y concluyó: “Si el privado decide comercializar, tiene que cumplir con esos requisitos”.



Entrevista de Hernán Funes.