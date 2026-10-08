El Niño seguirá intensificándose: ¿cuándo alcanzaría su punto álgido?

FOTO: El fenómeno de El Niño se intensificará: su pico se espera para diciembre

Buenos Aires, 8 octubre (NA) – La Organización Meteorológica Mundial (OMM) presentó este jueves su más reciente informe sobre el fenómeno de El Niño y confirmó que "continuará intensificándose antes de llegar a su punto álgido, previsto para diciembre", además de indicar que "es probable que genere temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta".

En el boletín mensual de la OMM correspondiente al trimestre octubre-noviembre-diciembre, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se renovó la previsión sobre este fenómeno que se desarrollará en su fase "muy fuerte" y se destacó: "El episodio de El Niño seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido, previsto para diciembre".

Asimismo, se informó que este fenómeno podría agravarse hacia fin de año y extenderse hasta los primeros tres o cuatro meses de 2027. La OMM también advirtió: "Es probable que conlleve temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta y altere las pautas de precipitación, lo que incrementaría el riesgo de sequías e inundaciones en diversas regiones".

El informe señala que la temperatura superficial del océano Pacífico aumentará a niveles récord durante el trimestre mencionado, especialmente en el sector tropical y oriental. Desde la OMM afirmaron: "Esto refleja el fortalecimiento de El Niño, que influirá en los patrones climáticos y tendrá un impacto en las economías, los ecosistemas y las comunidades de todo el mundo".

En la región pampeana advierten que el riesgo hídrico depende también de la vulnerabilidad y la planificación

Ante la llegada del fenómeno meteorológico El Niño a la región pampeana, el investigador de la Fundación Tejido Urbano, Matías Araujo, destacó la importancia de analizar el riesgo hídrico de manera integral y no limitar la discusión únicamente a la intensidad de las precipitaciones o a la ejecución de obras.

En este sentido, el especialista indicó que las inundaciones son un fenómeno recurrente en buena parte de la región pampeana, pero que sus consecuencias dependen de múltiples factores: la amenaza, la cantidad de población y actividades expuestas, las condiciones previas de vulnerabilidad y la capacidad institucional para prevenir, responder y recuperarse.

Araujo también enfatizó: "Las obras hidráulicas pueden contribuir a reducir la amenaza, pero no eliminan por sí solas el riesgo. La expansión urbana sobre áreas inundables, los cambios en los usos del suelo, la pérdida de superficies de amortiguación y las condiciones socio-habitacionales también inciden sobre la magnitud final del impacto".

El investigador aclaró que no todas las inundaciones producen iguales consecuencias en todos los hogares ni territorios. "La misma inundación no produce el mismo daño. Las condiciones previas de los hogares determinan cuánto puede afectar un evento y qué capacidad existe para recuperarse posteriormente", explicó.

Araujo también subrayó que la vulnerabilidad no se limita al interior de las viviendas, ya que existen factores territoriales que pueden modificar el comportamiento del agua o agravar sus efectos, como la ocupación de humedales y bajos, los rellenos y terraplenes, los déficits de saneamiento, los basurales, las actividades industriales o el uso de agroquímicos.

El impacto de una inundación se extiende mucho más allá de que el agua baje. "La pérdida de viviendas, bienes e ingresos puede generar efectos prolongados sobre los hogares, especialmente entre aquellos con menor capacidad de ahorro o protección. Al mismo tiempo, el Estado debe reconstruir infraestructura, reponer servicios y destinar recursos extraordinarios a asistencia y recuperación", agregó.

Araujo concluyó que una política integral requiere combinar infraestructura hidráulica tradicional con reservorios, áreas de amortiguación, superficies permeables y otras soluciones basadas en la naturaleza. Además, es esencial intervenir sobre el crecimiento urbano, proteger áreas de reserva y evitar que continúe aumentando la exposición de población e infraestructura en zonas inundables.

Esto también implica una dimensión institucional: contar con monitoreo hidrometeorológico, mapas de riesgo actualizados, sistemas de alerta, códigos de ordenamiento, Defensa Civil, planes de emergencia y mecanismos de coordinación entre municipios, Provincia y organismos de cuenca.