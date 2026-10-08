La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 8 de octubre.

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El número de sorteo 41377 de La Previa se llevó a cabo el jueves 8 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2504, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cama).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2504

2° 5873

3° 9516

4° 5060

5° 5576

6° 8717

7° 4933

8° 7326

9° 7320

10° 2852

11° 9113

12° 7238

13° 3953

14° 0322

15° 2933

16° 0741

17° 1028

18° 5118

19° 7784

20° 5189