La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 8 de octubre.
El sorteo número 41377 de La Previa se realizó el jueves 8 de octubre a las 10:15, destacando el número 2504 en la primera posición. Conocé todos los resultados y su interpretación.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41377 de La Previa se llevó a cabo el jueves 8 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2504, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cama).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2504
2° 5873
3° 9516
4° 5060
5° 5576
6° 8717
7° 4933
8° 7326
9° 7320
10° 2852
11° 9113
12° 7238
13° 3953
14° 0322
15° 2933
16° 0741
17° 1028
18° 5118
19° 7784
20° 5189
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41377 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 8 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 2504, que se interpreta como A primera (La Cama).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados están disponibles en la nota de Cadena 3.