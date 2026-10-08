En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 8 de octubre.

El sorteo número 41377 de La Previa se realizó el jueves 8 de octubre a las 10:15, destacando el número 2504 en la primera posición. Conocé todos los resultados y su interpretación.

08/10/2026 | 10:27Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 41377 de La Previa se llevó a cabo el jueves 8 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2504, que se interpreta tradicionalmente como A primera (La Cama).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2504
2° 5873
3° 9516
4° 5060
5° 5576
6° 8717
7° 4933
8° 7326
9° 7320
10° 2852
11° 9113
12° 7238
13° 3953
14° 0322
15° 2933
16° 0741
17° 1028
18° 5118
19° 7784
20° 5189

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41377 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 8 de octubre a las 10:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 2504, que se interpreta como A primera (La Cama).

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados están disponibles en la nota de Cadena 3.

Lo más visto

Sociedad

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

Expectativa contenida. Uruguay, el Estado laico que se ilusiona con que la visita de León XIV despierte la fe del pueblo

El Papa estará en Montevideo y dará misas en las localidades de Paysandú y Florida. La Iglesia estima que el porcentaje de católicos en el país no supera al tercio de la población y espera un renacer. Debate entre laicismo y laicidad y testimonios callejeros que denotan desinterés.

Por Agustín Dadamio
Perspectiva Rosario

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf