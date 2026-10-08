Controversia en Francia por alcalde que se enfrentó a la Policía durante protestas estudiantiles

Buenos Aires, 8 octubre (NA) — Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis en Francia, se ha convertido en el centro de una controversia tras interponerse entre la policía y los estudiantes durante las protestas que han tenido lugar en el país. Esta situación fue ampliamente divulgada en medios franceses y en redes sociales.

El alcalde, reconocido por su trabajo en una de las zonas más desfavorecidas del norte de París, se hizo famoso gracias a un video donde se le observa gritando a los agentes: "¡Deténganse! ¡Deténganse!" mientras intentaba detener la carga policial contra los jóvenes manifestantes.

Reacción de los estudiantes

Bagayoko, vestido con traje y corbata, se enfrentó a los uniformados en un momento crítico, logrando el apoyo de los estudiantes de liceo que desde finales de septiembre reclaman mejoras en sus condiciones educativas. Sin embargo, su actuación no pasó desapercibida y ha sido objeto de críticas tanto del gobierno centroderechista como de la oposición de extrema derecha.

La semana pasada, en un acto frente a un liceo de su ciudad, este político de origen maliense afirmó que "la violencia, en un momento dado, puede ser legítima", aunque agregó que siempre es preferible evitarla. "Alguno de esos chicos podía ser mi hijo", enfatizó en sus declaraciones, según reportes de Reuters.

Las palabras de Bagayoko desataron una ola de críticas, incluyendo una denuncia formal de la prefectura, que calificó su actitud como "ambigua". Esto se debió a la viralización de videos en los que se le ve siendo aclamado por los manifestantes y también "bailando" junto a un contenedor en llamas.

El alcalde, por su parte, defendió su postura argumentando que el rol de un funcionario electo es estar al lado de los estudiantes en sus reclamos y que su intención era sofocar el fuego, desestimando las acusaciones de que su partido, La Francia Insumisa (LFI), estaba utilizando la movilización a su favor.