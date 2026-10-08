Cerúndolo, Báez, Tirante y Ugo Carabelli avanzan en el Masters de Shanghái

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- Cuatro tenistas argentinos, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Thiago Agustín Tirante y Camilo Ugo Carabelli, lograron avanzar a la segunda ronda del Masters de Shanghái tras obtener victorias en sus respectivos encuentros.

Cerúndolo, el menor de los hermanos, que venía de perder en la primera ronda del ATP 500 de Beijing y ocupa el puesto número 55 en el ranking ATP, se impuso al colombiano Nicolás Mejía con un marcador de 6-4 y 6-4, en un partido que duró una hora y 22 minutos.

Por su parte, Tirante también se mostró sólido en su partido y se llevó la victoria en sets corridos, derrotando al serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-2. Este desempeño lo consolida como un jugador destacado en torneos de esta categoría, tras haber alcanzado los cuartos de final en Cincinnati.

El camino para Cerúndolo y Tirante se complicará en la segunda ronda, ya que se enfrentarán a rivales españoles: Cerúndolo se medirá con Carlos Alcaraz, actual número 2 del mundo, mientras que Tirante jugará ante Rafael Jódar, que ocupa el puesto 12 en el ranking.

Además, Báez y Ugo Carabelli también lograron su pase a la próxima fase tras ganar sus partidos en tres sets. Báez logró revertir un difícil comienzo ante el estadounidense Marcos Giron, ganando 1-6, 6-3 y 6-4. En tanto, Ugo Carabelli superó al ruso Ilia Simakin con un marcador de 2-6, 6-2 y 7-5.

Sus próximos oponentes serán el monegasco Valentin Vacherot, que ocupa el puesto 17, y el canadiense Félix Auger-Aliassime, quien se encuentra en la cuarta posición del ranking.

Lamentablemente, los únicos argentinos que no pudieron avanzar en el torneo fueron Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta, quienes fueron eliminados por el español Pablo Carreño Busta y el portugués Nuno Borges, respectivamente.

La actividad de los argentinos en el Masters de Shanghái continuará este viernes, con el partido programado para Francisco Cerúndolo (21°) contra el ruso Roman Safiullin, que está previsto para no antes de las 4:30 de la madrugada.