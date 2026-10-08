Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este jueves 8 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, lo que indica un clima fresco. La humedad es del 72%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 8 m/s desde el suroeste.

El clima hoy jueves 8 de octubre

Para este jueves 8 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento se mantendrán en 8 m/s, con una humedad del 72%. No se esperan lluvias, pero el cielo permanecerá nublado durante todo el día, lo que podría influir en la sensación térmica. La presión atmosférica se sitúa en 1014 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Rosario presentará variaciones. Para el viernes 9 de octubre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 14°, con cielo nublado. El sábado 10 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 19°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 11 de octubre, se espera un clima más cálido, con mínimas de 11° y máximas de 22°, bajo un cielo parcialmente nublado. Para el lunes 12 de octubre, se prevé un día soleado, con mínimas de 10° y máximas de 23°.