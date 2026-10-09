Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre, el clima en Tucumán se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica similar, lo que indica que el día comenzará con condiciones agradables pero húmedas. La humedad se sitúa en un 94%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura en el ambiente.

En cuanto a las condiciones del viento, este sopla a una velocidad de 1.54 m/s desde el norte, lo que contribuye a la estabilidad de las nubes que cubren el cielo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, lo que permite una buena claridad en la atmósfera a pesar de la nubosidad.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 14° y la máxima alcance los 17°. Las condiciones de lluvia son posibles, aunque no se anticipan precipitaciones intensas. La presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa, lo que sugiere un clima relativamente estable.

El pronóstico extendido para los próximos días indica que el sábado 10 de octubre, la temperatura mínima será de 14° y la máxima de 15°, con lluvias ligeras. El domingo 11, se prevé un leve aumento en la temperatura, con mínimas de 14° y máximas de 22°, aunque el cielo seguirá nublado. Para el lunes 12, se anticipan mínimas de 15° y máximas de 21°, con condiciones similares de nubosidad. Finalmente, el martes 13, se esperan lluvias moderadas, con mínimas de 15° y máximas de 17°.