Buenos Aires, 26 noviembre (NA) — El Partido Socialista Obrero Español ha centrado su atención en Sevilla de cara a las elecciones programadas para este domingo, ya que es un territorio que tradicionalmente le ha sido favorable y donde se define una disputa significativa con la oposición.

El gobierno de Pedro Sánchez enfrenta desafíos para sostener su mandato, tal como lo señala un medio francés consultado por la Agencia Noticias Argentinas, y en este distrito del sur de España, el partido tiene mucho en juego.

La capital de Andalucía ha sido históricamente un bastión de la izquierda y desempeñó un papel crucial para el gobierno de Sánchez, que ahora busca reafirmar su influencia en la región.

Sin embargo, el Partido Popular, de orientación derecha, ha logrado conquistar terreno en la ciudad, ganando las dos últimas elecciones autonómicas en el último decenio, según lo informado por el sitio RFI.

A pesar de esta tendencia, las estadísticas muestran que en Sevilla, los socialistas nunca han perdido elecciones generales, lo que genera una percepción dividida entre los votantes en la actualidad.