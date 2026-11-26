FOTO: Rotura de una cañería y corte de tránsito por un escape de gas en el centro

Un escape de gas se registró este jueves por la mañana en pleno centro de Rosario, a raíz de la rotura de un caño durante una obra de refacción en un domicilio de la zona de Córdoba y Sarmiento. El incidente obligó a interrumpir el tránsito en varias cuadras mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

El responsable de Litoral Gas, Laureano Isa, explicó que los obreros dañaron accidentalmente la cañería del servicio. "Los trabajadores de la obra en construcción fueron los que rompieron el caño", precisó a Cadena 3 Rosario. Además, indicó que la empresa había retirado los medidores del inmueble unos 20 días atrás, pero los responsables de la obra no solicitaron la anulación del suministro.

La fuga liberaba gas a media presión directamente a la atmósfera, pero fue controlada mediante una intervención de emergencia sobre la cañería. "Lo que estaba saliendo era la media presión directamente a la atmósfera. Ya se encuentra controlado", detalló Isa. En el lugar también trabajaron Bomberos Zapadores y personal de Protección Civil.

Como consecuencia del operativo, permanecía cortada la circulación por calle Sarmiento, desde Santa Fe hasta Rioja. El responsable de Litoral Gas recordó que antes de iniciar cualquier obra dentro de la línea municipal es obligatorio solicitar la anulación del servicio, incluso cuando ya se retiraron los medidores.

Informe de Julián Maragliano.