FOTO: El impacto del estrés y la falta de sueño en la salud auditiva de los jóvenes

Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) – Escenas cotidianas como un niño distraído en clase, una amiga que responde sin atención o un empleado agotado tras un día sin esfuerzo físico, pueden estar relacionadas con un oído que no funciona correctamente. La pérdida auditiva ya no es exclusiva de los adultos mayores; según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 50% de las personas entre 12 y 35 años, es decir, alrededor de 1.100 millones de jóvenes, enfrentan el riesgo de sufrir pérdida de audición por la exposición excesiva a ruidos fuertes, incluyendo la música escuchada a través de dispositivos personales.

"No se trata de una sordera que aparece de un día para otro, sino de un desgaste progresivo que comienza con sonidos agudos," explicó Fernando Diamante (M.N. 93.626), médico otorrinolaringólogo argentino especializado en otología. En un informe de la Agencia Noticias Argentinas, se indicó que cuando los síntomas emergen, el daño a menudo ya ha sido irreversible, ya que las células del oído interno que transforman el sonido en señales para el cerebro no tienen capacidad de regeneración.

Los auriculares a alto volumen son la principal causa de este daño. Por encima de los 85 decibeles, el oído comienza a sufrir. Sin embargo, existen otros factores menos evidentes que contribuyen a la fatiga auditiva:

Los auriculares con cancelación de ruido, que al ser utilizados para aislarse de entornos estresantes, suelen llevar a un aumento del volumen.

La visualización de videos cortos con sonidos estridentes, que generan una fatiga auditiva continua.

El estrés crónico y las noches de sueño insuficiente, que están relacionados con la aparición de zumbidos y episodios de sordera súbita.

El consumo de cigarrillos y alcohol, que afecta la microcirculación del oído interno.

Ciertos medicamentos que tienen efectos tóxicos sobre el oído.

"El aumento del cortisol y el estrés prolongado pueden provocar espasmos en los vasos que irrigan el oído. Cada vez son más frecuentes los casos de sordera súbita en personas de aproximadamente 30 años," agregó Diamante.

En los adolescentes, las secuelas de otitis mal tratadas durante la infancia pueden ser un factor de riesgo, mientras que en mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años, puede presentarse otosclerosis, una fijación de uno de los huesos del oído, que tiene una fuerte carga genética.

La frase "oigo, pero no entiendo" es una de las señales más claras de alerta, ya que indica que la persona puede escuchar que alguien habla, pero no logra descifrar las palabras, especialmente en ambientes ruidosos como reuniones o restaurantes. "Cuando hay pérdida auditiva, incluso leve, el cerebro emplea tanta energía en entender el mensaje que no puede procesarlo ni recordarlo. En el ámbito escolar, esto se confunde con falta de motivación, cuando en realidad es agotamiento," destacó el especialista.

Otros indicios que pueden justificar una consulta son:

Cansancio mental extremo, dolores de cabeza o irritabilidad al final del día.

Comentarios de familiares o amigos sobre el volumen excesivo de la televisión o el celular.

La necesidad de aumentar el volumen progresivamente para sentirse cómodo.

Una sensación de oído tapado, sin acumulación de cera, que persiste más de dos semanas.

El pitido que se escucha tras un recital es una señal de advertencia. "Aunque desaparezca al día siguiente, ese zumbido indica que ha habido daño en las células del oído, y este daño se acumula," enfatizó Diamante.

Si el zumbido persiste por más de 24 horas o si la audición se reduce de forma repentina en uno o ambos oídos, es fundamental consultar a un médico de inmediato. La sordera súbita se considera una urgencia, y el tratamiento con corticoides resulta más efectivo si se inicia en las primeras 24 a 48 horas.

La buena noticia es que muchos de estos problemas son prevenibles. Reducir el volumen, hacer pausas en la exposición a ruidos y mejorar la calidad del sueño son formas de cuidar la salud auditiva.

Agencia NA