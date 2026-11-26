La soledad ha sido reconocida como un problema grave para la salud física, con investigaciones que muestran que puede tener consecuencias fatales. Un nuevo estudio de la Universidad de Michigan advierte que tratar la soledad como un problema médico podría desviar la atención de sus causas sociales más profundas. Aunque los profesionales de la salud pueden ofrecer apoyo, las soluciones duraderas podrían requerir la reconstrucción de comunidades y un cambio fundamental en la forma en que las personas viven y trabajan.

Publicado en la revista Social Problems, el estudio analiza cómo la soledad crónica y el aislamiento social se convirtieron en preocupaciones importantes de salud pública después de que los investigadores descubrieron vínculos con enfermedades, muertes prematuras y un aumento en el gasto en atención médica. Estudios anteriores resaltaron la gravedad de estas consecuencias. Uno de ellos estimó que carecer de conexiones sociales podría ser tan perjudicial para la salud como fumar 15 cigarrillos al día. Otro encontró que la soledad, el aislamiento social y vivir solo estaban asociados con un riesgo aproximadamente un 30% mayor de muerte prematura. El costo financiero también es considerable, con investigaciones que estiman que el aislamiento social le cuesta a Medicare 6.700 millones de dólares cada año en atención para adultos mayores.

La estudiante de doctorado Sofia Hiltner comentó: "Una vez que las personas vieron estos hallazgos, comenzaron a tratar la soledad como un asunto urgente. Pero me pregunté: ¿por qué solo consideramos importantes los problemas cuando están relacionados con la salud?".

El problema de medicalizar la soledad

Para entender cómo la soledad se convirtió en una preocupación médica, Hiltner realizó entrevistas con expertos y revisó más de una década de cobertura mediática, artículos de revistas médicas y literatura académica. Su análisis reveló que establecer una conexión entre la soledad y la mala salud ayudó a que el tema ganara credibilidad. Sin embargo, también fomentó lo que ella describe como un "salto lógico": la creencia de que cualquier problema que afecte la salud humana debería ser responsabilidad del sistema de salud.

"No todo lo que se relaciona con la salud pertenece a la atención médica", afirmó. "Los médicos pueden evaluar a los pacientes y conectarlos con servicios, pero no pueden reconstruir comunidades ni acortar las horas laborales".

Hiltner, quien es trainee predoctoral en demografía social en el Centro de Estudios de Población dentro del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan, se inspiró para investigar la soledad tras observar cómo su abuela se volvió cada vez más aislada a medida que envejecía. Al comenzar su posgrado para investigar el aislamiento social en adultos mayores, se enteró de que ensayos clínicos estaban investigando una "pastilla para la soledad". Este descubrimiento la llevó a cuestionar por qué la soledad se estaba abordando principalmente como una condición médica en lugar de un problema social.

"Después de que mi abuelo falleció, mi abuela vivió sola y había poca estructura en su vida", relató Hiltner. "No parecía tener muchos amigos ni actividades. Esto me hizo reflexionar sobre todo lo que sucedió a lo largo de su vida que la llevó a ese punto. Me pregunté sobre las políticas sociales, además de las dinámicas a nivel familiar, que podrían haber ayudado a prevenir esa situación".

Buscando soluciones más allá del sistema de salud

Curiosamente, Hiltner descubrió que la comunidad médica fue inicialmente reacia a asumir la responsabilidad de abordar la soledad. Gran parte del impulso para incorporar la soledad en la atención médica provino de investigadores académicos, funcionarios de salud pública y compañías de seguros. Aunque reconocer la soledad como una preocupación médica puede generar mayor conciencia e incentivar la intervención, también puede desviar recursos valiosos de los esfuerzos para abordar las circunstancias sociales que dejan a las personas aisladas.

"Existe el riesgo de que definir la soledad como médica desplace otras formas de abordar el problema", advirtió. "La atención, el tiempo y los recursos son limitados. Por otro lado, enmarcarlo como un problema médico puede inspirar más acción de la que de otro modo habría ocurrido".

Hiltner espera que sus hallazgos alienten a los legisladores a reconsiderar cómo definen los problemas sociales y a explorar estrategias preventivas que aborden sus causas subyacentes antes de que se conviertan en serias preocupaciones de salud. "Me gustaría que reflexionaran sobre las fortalezas y limitaciones de abordar problemas a través del sistema de salud y que miraran más arriba en la cadena para entender cómo surge un problema, considerando formas de intervenir antes de que ocurra", concluyó. "La atención médica puede ayudar, pero solo puede llegar hasta cierto punto".