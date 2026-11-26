FOTO: Los hinchas de "La Gloria" sueñan despiertos con el torneo.

Instituto recibirá a River este sábado desde las 22 en el estadio Juan Domingo Perón, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Para el encuentro, considerado uno de los más importantes de la temporada para el club cordobés, la Comisión Directiva dispuso el cobro del denominado Día del Club.

La venta de entradas comenzó este jueves 26 de noviembre a las 8, exclusivamente de manera online para la compra de localidades por parte de los abonados y socios.

Cuánto cuesta el Día del Club y quiénes deben pagarlo

Los socios de Instituto con la cuota social de noviembre al día deberán abonar $65.000 para ingresar al estadio. Con ese pago podrán acceder a cualquiera de las cuatro tribunas.

El club aclaró que para este encuentro solamente se cobrará el Día del Club y la cuota social correspondiente a noviembre.

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Entradas para no socios: precios y condiciones

Como beneficio para sus asociados, Instituto habilitó la posibilidad de adquirir localidades para familiares o amigos que no sean socios.

Los valores establecidos son:

Popular Sur y Popular Norte: $100.000.

Preferencial: $120.000.

Platea Alta: $150.000.

La compra de estas localidades estará habilitada para los abonados, a través del sistema online dispuesto por la institución.

Cómo comprar las entradas para Instituto-River

Los socios podrán adquirir el Día del Club durante las 24 horas a través del portal oficial de Instituto o presencialmente en la sede de la institución, de 9 a 21.

Socios : haciendo click aquí

Entradas para no socios : entradas.institutoacc.com.ar.

Para realizar la compra, los socios deberán tener la cuota social al día.

El encuentro entre Instituto y River se disputará este sábado a las 22 en Alta Córdoba, en una instancia eliminatoria que definirá a uno de los semifinalistas del Clausura. La transmisión estará a cargo de Cadena 3.