Un novedoso estudio reveló que una combinación de omega-3 y aspirina en dosis bajas puede ser una alternativa efectiva a los antibióticos para el tratamiento de la periodontitis severa. En un ensayo clínico de un año, los pacientes que recibieron esta combinación junto con el tratamiento periodontal convencional experimentaron beneficios clínicos similares a los de aquellos que recibieron antibióticos. Lo más sorprendente es que las mejoras se mantuvieron seis meses después de finalizar la suplementación.

Los resultados, publicados en el Journal of Periodontology, fueron obtenidos por investigadores del Hospital Israelita Albert Einstein, la Universidad de Guarulhos (UNG), la Universidad de Taubaté (UNITAU), y la Facultad de Odontología de Ribeirão Preto de la USP en Brasil, junto con Harvard University en Estados Unidos.

El estudio sugiere que la combinación de omega-3 con ácido acetilsalicílico (ASA), conocido como aspirina, podría disminuir la necesidad de antibióticos en ciertos pacientes, lo que resulta particularmente relevante ante las crecientes preocupaciones globales sobre la resistencia a los antibióticos.

La investigación incluyó a 109 pacientes con periodontitis avanzada durante 12 meses. Esta enfermedad inflamatoria crónica se desarrolla cuando las bacterias se acumulan debajo de la línea de las encías, provocando una respuesta inmune que puede dañar los tejidos y huesos que sostienen los dientes. Sin tratamiento adecuado, puede llevar a la pérdida de dientes.

A medida que avanza la periodontitis, se forman espacios llamados bolsillos periodontales entre los dientes y las encías, que pueden volverse tan profundos que dificultan la eliminación de bacterias dañinas mediante el cepillado y el uso de hilo dental. La dra. Nídia Cristina Castro dos Santos, autora principal del estudio y profesora en el Hospital Einstein, explicó: "Los pacientes con enfermedad severa tienen bolsillos muy profundos, que actúan como reservorios de bacterias asociadas a la enfermedad. Es una condición muy difícil de tratar".

Los investigadores dividieron aleatoriamente a los participantes en cuatro grupos de tratamiento. Todos los pacientes recibieron instrumentación subgingival, un tratamiento periodontal estándar que implica la eliminación de depósitos bacterianos y placa dura de las superficies dentales por debajo de las encías. Cada grupo también recibió un tratamiento complementario diferente.

El grupo control recibió sustitutos inactivos para los antibióticos, omega-3 y aspirina, en cápsulas que se parecían a las que contenían los tratamientos activos. Un segundo grupo recibió metronidazol y amoxicilina tres veces al día durante 14 días, una combinación con fuerte respaldo científico para el tratamiento de la periodontitis severa. Un tercer grupo tomó tres gramos de omega-3 al día junto con una dosis diaria de aspirina durante seis meses, mientras que el cuarto grupo recibió ambos tratamientos, tomando antibióticos durante dos semanas y siguiendo el régimen de omega-3 y aspirina durante seis meses.

Los investigadores evaluaron el progreso de los pacientes a los tres, seis y doce meses. Al final del estudio, aproximadamente el 58% de los pacientes en el grupo de antibióticos alcanzó el objetivo clínico definido como tener no más de cuatro bolsillos periodontales profundos restantes. El grupo de omega-3 y aspirina logró una tasa de éxito casi idéntica del 57.7%. En comparación, solo el 23.1% de los pacientes que se sometieron a la limpieza y recibieron placebos alcanzaron el mismo objetivo. Curiosamente, la administración conjunta de antibióticos y el régimen de omega-3 y aspirina no produjo beneficios adicionales.

A pesar de que los antibióticos pueden mejorar los resultados en pacientes con enfermedad de encías particularmente severa, no son necesarios de forma rutinaria para todos los que padecen periodontitis. "El uso de antibióticos no se considera el estándar de oro en el tratamiento. Aunque el metronidazol y la amoxicilina ofrecen buenos resultados en los casos más severos, su uso debe evaluarse caso por caso debido a los riesgos relacionados con la resistencia bacteriana y posibles efectos adversos", agregó la dra. Castro dos Santos.

Los hallazgos respaldan investigaciones anteriores sobre el posible papel de los ácidos grasos omega-3 en la protección de la salud bucal. En una investigación anterior, también respaldada por la FAPESP y publicada en Scientific Reports, los científicos encontraron que la suplementación con omega-3 redujo la inflamación periodontal y la pérdida ósea en ratas. Los efectos protectores fueron particularmente notables cuando la suplementación se combinó con ejercicio físico.

Aunque los resultados de estudios en animales no siempre se traducen directamente a humanos, los hallazgos anteriores proporcionaron pistas de que el omega-3 podría ayudar a regular los procesos inflamatorios que contribuyen a la enfermedad de las encías. Los ácidos grasos omega-3 son un grupo de grasas presentes en alimentos como el pescado graso y están ampliamente disponibles como suplementos dietéticos. Además de su importancia nutricional, sirven como bloques de construcción para ciertas moléculas que ayudan a regular la inflamación.

La dra. Castro explicó que el omega-3 actúa de manera diferente a los medicamentos antiinflamatorios convencionales. En lugar de simplemente interferir con las vías que promueven la inflamación, el omega-3 ayuda al cuerpo a producir moléculas involucradas en llevar la inflamación a una conclusión natural y apoyar la reparación de tejidos. Este proceso, conocido como la resolución de la inflamación, es un mecanismo biológico activo que ayuda al cuerpo a regresar a la normalidad tras una respuesta inmune. En enfermedades inflamatorias crónicas como la periodontitis, la inflamación puede persistir y contribuir al daño tisular continuo.

Los investigadores incluyeron aspirina en dosis bajas porque puede promover la formación de ciertas moléculas que resuelven la inflamación. Sospechaban que combinar aspirina con omega-3 podría fortalecer la capacidad del cuerpo para controlar la inflamación persistente asociada con la enfermedad de encías avanzada.

Los investigadores inicialmente esperaban que los antibióticos y el régimen de omega-3 funcionaran mejor cuando se administraban juntos. Sin embargo, los hallazgos revelaron que abordar la inflamación podría producir mejoras clínicas comparables a las logradas mediante el tratamiento con antibióticos. "Imaginamos que la combinación de antibióticos y omega-3 sería más efectiva en el control de la periodontitis en estos pacientes. También creímos que los resultados para el grupo que utilizó omega-3 con ASA serían ligeramente inferiores a los del grupo de antibióticos. El resultado fue sorprendente porque las dos terapias funcionaron de manera muy similar, abriendo el camino para que se convierta en una opción de tratamiento para estos pacientes", comentó Castro.

Igualmente intrigante fue la duración de las mejoras. Seis meses después de que los pacientes dejaron de tomar omega-3 y aspirina, sus resultados clínicos permanecieron similares a los observados al finalizar el tratamiento. Según Castro, esta persistencia plantea la posibilidad de que ajustar la respuesta inflamatoria del cuerpo pueda tener efectos terapéuticos duraderos. Sin embargo, los científicos aún trabajan para comprender los mecanismos biológicos responsables.

Para la dra. Magda Feres, autora principal del estudio y profesora en la Harvard School of Dental Medicine y en el Graduate Program in Dentistry de la UNG, abordar la respuesta inflamatoria del cuerpo podría proporcionar una valiosa opción de tratamiento para ciertos pacientes. "La combinación de omega-3 y aspirina en dosis bajas logró beneficios clínicos comparables a los del protocolo de metronidazol y amoxicilina, abriendo una verdadera alternativa para aquellos que no pueden tomar antibióticos, especialmente pacientes con alergias o intolerancias a estos medicamentos", afirmó.

La posibilidad de reducir el uso de antibióticos tiene implicaciones que van más allá de la odontología. La resistencia a los antibióticos se encuentra entre las mayores amenazas para la salud pública global, lo que hace cada vez más importante identificar estrategias de tratamiento efectivas que no dependan de estos medicamentos. "Demostrar que es posible tratar la periodontitis severa modulando la respuesta del propio cuerpo es una información nueva y relevante que ayuda a preservar los antibióticos para cuando realmente son indispensables", concluyó Feres.

A pesar de los hallazgos alentadores, los investigadores advierten que los resultados no son suficientes para justificar un cambio inmediato en la forma en que los dentistas tratan la periodontitis severa. Los participantes no tenían otras enfermedades sistémicas u orales significativas, lo que significa que los resultados pueden no aplicarse de igual manera a pacientes con condiciones de salud adicionales. Se necesitarán estudios más amplios que involucren poblaciones más diversas para validar los hallazgos y determinar qué pacientes son más propensos a beneficiarse de cada estrategia de tratamiento.

También es importante reconocer que el omega-3 y la aspirina se utilizaron junto con el tratamiento periodontal profesional, en lugar de como un sustituto de este. La aspirina conlleva riesgos potenciales, incluido un mayor riesgo de hemorragia, y puede no ser adecuada para todos. Mientras tanto, Feres y sus colegas están investigando cómo los diferentes tratamientos afectan las comunidades de bacterias que viven dentro de los bolsillos periodontales. Los primeros hallazgos microbiológicos apuntan a una disminución de las especies bacterianas asociadas con la enfermedad periodontal y un aumento de microorganismos vinculados a encías más saludables.

Estas investigaciones en curso podrían ayudar a explicar por qué abordar la inflamación produjo resultados tan prometedores y si el enfoque puede beneficiar de manera confiable a un rango más amplio de pacientes. "Es un paso importante hacia adelante, pero no el final de la historia. Por lo tanto, el mensaje es de cauteloso optimismo: tenemos una alternativa prometedora y científicamente plausible a los antibióticos en casos selectos. El reemplazo rutinario requerirá más evidencia", concluyó.