Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- Efectivos de la Patrulla Ambiental de la provincia de Córdoba realizaron el rescate de una serpiente venenosa que fue encontrada en la pileta de una vivienda. El operativo se desarrolló en una casa ubicada en un barrio privado en Valle Escondido, Córdoba capital, tras una denuncia recibida al 911 sobre la presencia de una yarará chica.

Según la información proporcionada por la Policía provincial, la serpiente estaba oculta en la casilla del filtro de la pileta de la vivienda. Este hallazgo generó preocupación entre los residentes del área, quienes temían posibles encuentros con el reptil.

Las autoridades informaron que el ejemplar fue capturado de manera segura, lo que permitió evitar riesgos tanto para los vecinos como para la fauna silvestre de la región. La yarará chica, por su tamaño, tiende a camuflarse, lo que puede llevar a accidentes si no se la identifica a tiempo. Sin embargo, se aclara que esta especie no suele atacar a menos que se sienta amenazada y que su mordedura se produce principalmente en situaciones de defensa, como al ser pisada o manipulada.