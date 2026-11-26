FOTO: Boca tiene un apretado calendario de cara a fin de año.

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) - Boca se enfrentará en cuartos de final del Torneo Clausura este próximo domingo a Gimnasia, y solo dispondrá de dos días de descanso antes de jugar la final de la Copa Argentina ante Platense.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena logró superar a Independiente Rivadavia de Mendoza, asegurando su lugar en el encuentro contra el "Lobo", que está programado para el domingo 29 de noviembre a las 22:00 en La Bombonera.

Por otro lado, la final de la Copa Argentina se llevará a cabo el 2 de diciembre en Santiago del Estero a partir de las 20:00. Para este encuentro, el plantel del "Vasco" solo contará con el lunes y el martes para recuperarse, lo que obligará a realizar una intensa planificación con al menos dos entrenamientos para preparar el partido.

El apretado calendario del "Xeneize" podría seguir si avanza en cuartos, ya que las semifinales del campeonato están programadas para el 5 o 6 de diciembre.

En caso de que Boca logre llegar a la final del Torneo Clausura, dispondrá de un poco más de descanso, ya que esta se jugaría el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Además, si Boca conquista la Copa Argentina y alcanza la final del Clausura, el equipo podría enfrentar una dura seguidilla de partidos. Esto se debe a que el Apertura 2027 comenzaría el fin de semana del 23 de enero, y existen rumores de que el triangular de la Recopa de Campeones podría jugarse justo antes de este inicio.