Central-Barracas: la AFA confirmó el horario del partido por los cuartos de final
El Canalla recibirá al Guapo este domingo en el Gigante de Arroyito, con Pablo Dóvalo como árbitro. El ganador avanzará a las semifinales del Torneo Clausura 2026.
26/11/2026 | 08:17Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Festejos en el Gigante de Arroyito.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Rosario Central recibirá a Barracas Central este domingo 29 de noviembre, a las 17, en el Gigante de Arroyito. El encuentro corresponde a los cuartos de final del Torneo Clausura y será a partido único. El ganador conseguirá un lugar entre los cuatro mejores de la competencia.
El árbitro principal será Pablo Dóvalo, acompañado por Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá como asistentes. Pablo Giménez será el cuarto árbitro, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR y Mariano Ascensi será el AVAR.
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Fútbol. Pablo Dóvalo dirigirá a Central ante Barracas por los cuartos de final del Clausura
El Canalla recibirá al Guapo en el Gigante de Arroyito con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del certamen. El juez ya estuvo presente en dos triunfos auriazules durante esta competencia.
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El equipo de Jorge Almirón llega a esta instancia después de vencer 3-1 a Gimnasia de Mendoza en octavos de final, con goles de Jaminton Campaz, Enzo Copetti y un tanto en contra de Lautaro Carrera. Barracas, por su parte, consiguió la clasificación tras superar 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela.
En la preparación para el cruce, el entrenador canalla también espera recuperar a Ángel Di María y Gastón Ávila. Ambos estuvieron ausentes en el último compromiso por distintas circunstancias y aparecen como alternativas para el armado del equipo titular.
La instancia se disputará en el estadio del equipo que terminó mejor ubicado en la fase de zonas. En caso de igualdad durante los 90 minutos, habrá un suplementario de 30 minutos y, si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? Se jugará un partido de cuartos de final del Torneo Clausura entre Rosario Central y Barracas Central.
¿Quiénes son los árbitros del partido? El árbitro principal es Pablo Dóvalo, con Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá como asistentes.
¿Cuándo y dónde se jugará el partido? El partido se disputará el domingo 29 de noviembre a las 17 en el Gigante de Arroyito.
¿Cómo llegó cada equipo a esta instancia? Rosario Central venció 3-1 a Gimnasia de Mendoza y Barracas superó 1-0 a Defensa y Justicia.
¿Qué sucederá si hay empate al final del tiempo reglamentario? Se jugarán 30 minutos suplementarios y, de persistir el empate, se definirán por tiros desde el punto penal.