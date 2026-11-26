La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Rosario Central recibirá a Barracas Central este domingo 29 de noviembre, a las 17, en el Gigante de Arroyito. El encuentro corresponde a los cuartos de final del Torneo Clausura y será a partido único. El ganador conseguirá un lugar entre los cuatro mejores de la competencia.

El árbitro principal será Pablo Dóvalo, acompañado por Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá como asistentes. Pablo Giménez será el cuarto árbitro, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR y Mariano Ascensi será el AVAR.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El equipo de Jorge Almirón llega a esta instancia después de vencer 3-1 a Gimnasia de Mendoza en octavos de final, con goles de Jaminton Campaz, Enzo Copetti y un tanto en contra de Lautaro Carrera. Barracas, por su parte, consiguió la clasificación tras superar 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

En la preparación para el cruce, el entrenador canalla también espera recuperar a Ángel Di María y Gastón Ávila. Ambos estuvieron ausentes en el último compromiso por distintas circunstancias y aparecen como alternativas para el armado del equipo titular.

La instancia se disputará en el estadio del equipo que terminó mejor ubicado en la fase de zonas. En caso de igualdad durante los 90 minutos, habrá un suplementario de 30 minutos y, si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.