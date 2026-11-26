Rosario Central tiene definido al equipo arbitral que estará a cargo de su próximo compromiso en el Torneo Clausura. Pablo Dóvalo fue designado para dirigir el cruce frente a Barracas Central, correspondiente a los cuartos de final, una instancia en la que el conjunto de Jorge Almirón buscará dar otro paso hacia el título.

La terna estará integrada por Maximiliano Del Yesso y Diego Bonfá como asistentes, mientras que Pablo Giménez ocupará el puesto de cuarto árbitro. La revisión tecnológica quedará en manos de Silvio Trucco, responsable del VAR, y Mariano Ascensi, quien será su asistente.

El antecedente inmediato resulta favorable para el Canalla: Dóvalo lo dirigió en dos encuentros del actual Clausura y en ambos consiguió imponerse. Uno de esos partidos fue precisamente ante Barracas Central, en condición de visitante, con victoria por 1 a 0 gracias al tanto de Alan Rodríguez. También estuvo en el triunfo frente a Argentinos Juniors, por el mismo resultado.

El encuentro se disputará este domingo 29 de noviembre, a las 17.30, en el Gigante de Arroyito. Central tendrá la ventaja de jugar en su estadio por su ubicación en la fase de zonas y, en caso de empate durante los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, si persiste la igualdad, definición por penales.