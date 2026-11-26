Tensión en General Paz: choque múltiple y un hombre armado generan caos en el tránsito
Un siniestro en la avenida General Paz involucró a cinco autos y culminó con un hombre armado neutralizado por la Policía. Fue trasladado al Hospital Pirovano con custodia.
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Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) -- Un choque múltiple en la avenida General Paz desencadenó un operativo de alta tensión al confirmarse que uno de los conductores, un hombre de 80 años, portaba un arma y tuvo que ser neutralizado por la Policía.
El accidente, que involucró a cinco vehículos, ocurrió en la mencionada avenida, entre Zapiola y la avenida Cabildo, en dirección hacia el Río de La Plata, lo que ocasionó severas demoras en el tránsito.
Según la información proporcionada a la agencia Noticias Argentinas, el adulto mayor involucrado en el choque generó momentos de gran inquietud por su comportamiento. Tras algunos minutos, las fuerzas de seguridad lograron neutralizarlo y fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Pirovano.
Por su parte, el SAME reportó que dos personas mayores fueron llevadas al Hospital Fernández, aunque sin riesgo de vida. Uno de ellos presentaba una herida cortante que requería sutura, mientras que el otro sufrió un trauma cerrado en el tórax.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la avenida General Paz?
Un choque múltiple involucró a cinco autos y generó un operativo policial debido a un hombre armado.
¿Quién estaba armado?
Un conductor de 80 años que participó en el accidente.
¿Cuándo sucedió el incidente?
El siniestro tuvo lugar el 26 de noviembre.
¿Dónde ocurrió el choque?
En la avenida General Paz, entre Zapiola y la avenida Cabildo.
¿Cómo se manejó la situación?
La Policía logró neutralizar al hombre armado y lo trasladó al hospital.
[Fuente: Noticias Argentinas]