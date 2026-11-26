FOTO: Tensión en General Paz: choque múltiple y un hombre armado generan caos en el tránsito

Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) -- Un choque múltiple en la avenida General Paz desencadenó un operativo de alta tensión al confirmarse que uno de los conductores, un hombre de 80 años, portaba un arma y tuvo que ser neutralizado por la Policía.

El accidente, que involucró a cinco vehículos, ocurrió en la mencionada avenida, entre Zapiola y la avenida Cabildo, en dirección hacia el Río de La Plata, lo que ocasionó severas demoras en el tránsito.

Según la información proporcionada a la agencia Noticias Argentinas, el adulto mayor involucrado en el choque generó momentos de gran inquietud por su comportamiento. Tras algunos minutos, las fuerzas de seguridad lograron neutralizarlo y fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Pirovano.

Por su parte, el SAME reportó que dos personas mayores fueron llevadas al Hospital Fernández, aunque sin riesgo de vida. Uno de ellos presentaba una herida cortante que requería sutura, mientras que el otro sufrió un trauma cerrado en el tórax.