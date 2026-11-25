Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, reconoció que 2026 fue un año de escaso crecimiento para el consumo y que la situación económica general también tuvo impacto en el comercio electrónico. Si bien señaló que la actividad comenzó a recuperarse lentamente después de tocar un piso en julio, evitó trazar un balance contundentemente positivo: "No es para festejar, pero la verdad que es un buen balance", resumió. El ejecutivo habló en exclusiva con Cadena 3 Rosario en el marco de su participación, este miércoles 25 de noviembre, de la Cena de Fin de Año de Idea.

"La verdad que ha sido un año, diría, no de los mejores", afirmó De la Serna al realizar un balance de la actividad. En ese sentido, explicó que las dificultades de la economía repercutieron también en las operaciones digitales, aunque destacó que el comercio electrónico mostró algunos signos de crecimiento.

"La situación de la economía general termina teniendo también un impacto en el mundo online y Mercado Libre puede ser un exponente fundamental de ese mercado. La verdad que también vemos ahí algunos síntomas de poco crecimiento, pero crecimiento al fin", señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El presidente de la compañía identificó en julio uno de los momentos más bajos de la actividad y describió una recuperación posterior que todavía avanza a un ritmo moderado. "Hemos tenido un piso durante julio y, a partir de ahí, empezó a recuperarse lentamente", sostuvo.

A pesar de ese escenario, Mercado Libre mantuvo sus planes de expansión en Argentina y en otros países de la región, con inversiones en infraestructura logística, nuevos centros de almacenamiento y distribución y mejoras en los servicios. De la Serna destacó que este año la inversión logística en el país alcanzó niveles históricos para la empresa.

Al referirse a las condiciones necesarias para sostener el desarrollo de los negocios, el ejecutivo puso el foco en la previsibilidad económica. "Mayor previsibilidad, que es una de las grandes cosas que nos faltan como país, ayudaría mucho a poder seguir desarrollando los negocios", afirmó.

También planteó la necesidad de pensar las decisiones económicas más allá de las urgencias coyunturales. Según explicó, las inversiones de la compañía están proyectadas con un horizonte de entre cinco y diez años. "Creo que a Argentina lo que le falta es eso, empezar a tomar decisiones de largo plazo", sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En relación con la apertura comercial y el ingreso de productos importados, particularmente desde China, De la Serna explicó que Mercado Libre adapta su estrategia a las regulaciones de cada mercado. En ese sentido, indicó que la empresa cuenta con oficinas y centros de almacenamiento en China y que también está incorporando productos de ese origen y ofreciendo sus plataformas para que esos vendedores puedan competir en Argentina.

Frente a una mayor competencia, señaló que la estrategia de la compañía consiste en sostener la calidad del servicio, ofrecer financiación y ampliar la variedad de productos. "La gente termina definiendo dónde consumir, dónde mayor garantía, tranquilidad y seguridad tiene. Y quienes busquen precio buscarán otra cosa", expresó.

Otro de los puntos abordados fue la transformación de los hábitos de compra y el desplazamiento progresivo del consumo tradicional hacia las plataformas digitales. Aunque reconoció que resulta difícil establecer una medición porcentual precisa, consideró que el recambio generacional impulsa naturalmente esa tendencia.

"A medida que las generaciones más jóvenes que nacieron ya digitales empiezan a volcar todo su consumo a medios digitales, eso todos los años hace que haya un porcentaje que va migrando de un lado al otro", explicó.

Como ejemplo de ese cambio estructural, mencionó la transformación del mercado de electrodomésticos y la pérdida de protagonismo de las cadenas tradicionales frente a las compras por internet. "Eso es irreversible. Pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en todos los países. Son cambios que han llegado para quedarse", afirmó.

Las declaraciones de De la Serna se dieron durante la Cena de Fin de Año de IDEA Rosario, en el marco de su exposición titulada "Mercado Libre: presente y futuro de una compañía que transforma". Allí, el presidente de la filial argentina de la compañía compartió su mirada sobre la actividad económica, los desafíos del comercio y las perspectivas de crecimiento del negocio digital.

Su diagnóstico dejó una definición sobre el comportamiento del mercado durante 2026: el contexto económico también golpeó al consumo online, la actividad atravesó un piso en julio y desde entonces comenzó una recuperación gradual que, según sus propias palabras, todavía está lejos de representar un escenario de fuerte crecimiento.

Entrevista de Agustín Dadamio.