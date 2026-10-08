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El Maracaná será la sede del Boca-Vasco en la semifinal de la Copa Sudamericana

Las autoridades descartan São Januário por problemas en los accesos, priorizando la seguridad en el evento deportivo.

08/10/2026 | 17:10Redacción Cadena 3

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Estadio Maracaná

FOTO: Estadio Maracaná

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Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- La Policía Militar de Río de Janeiro ha decidido que el emblemático estadio Maracaná será el lugar adecuado para el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca Juniors.

Los responsables del Batallón Especializado de Vigilancia Policial en Estadios optaron por no utilizar el recinto de São Januário, citando severas deficiencias en los accesos que complican la llegada masiva de hinchas visitantes y ponen en riesgo la seguridad pública.

Ante esta situación, el Procurador General del Estado envió un comunicado al gobernador Ricardo Coutinho, exigiendo su intervención inmediata. En el documento se destacó que la seguridad pública y el ordenamiento urbano deben prevalecer sobre cualquier decisión de la empresa que gestiona el estadio.

El alto funcionario subrayó que la compañía concesionaria del estadio tiene la obligación de seguir las directrices estatales para asegurar el bienestar de todos los asistentes y el correcto desarrollo del evento internacional.

Por su parte, el presidente de Vasco da Gama, Pedrinho, expresó su descontento con la negativa de Flamengo y Fluminense de permitir el uso de su campo, indicando que aguardará el fallo de la Justicia para reivindicar sus derechos sobre las instalaciones públicas que son administradas por el consorcio.

El dirigente enfatizó que su club ha enfrentado constantes obstáculos en las negociaciones, y que la resolución final dependerá de las decisiones de las autoridades judiciales competentes para resolver este conflicto operativo.

Mientras tanto, el estadio Nílton Santos, perteneciente al club Botafogo, se presenta como una alternativa viable para albergar el crucial partido, gracias a su moderna infraestructura y su césped sintético de calidad.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo?
La semifinal de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca Juniors.

¿Dónde se jugará el partido?
En el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

¿Por qué se eligió Maracaná?
Se descartó São Januário por problemas en los accesos y seguridad.

¿Quién exigió la intervención gubernamental?
El Procurador General del Estado, a través de un oficio al gobernador.

¿Qué alternativas existen?
El estadio Nílton Santos, de Botafogo, como opción para el partido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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