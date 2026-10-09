FOTO: La defensa de Pity Álvarez pide anular pericia en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- La defensa del cantante Cristian "Pity" Álvarez, acusado de asesinar a Cristian Maximiliano Díaz, solicitó la nulidad de la pericia interdisciplinaria realizada en el Cuerpo Médico Forense (CMF), argumentando que el informe fue elaborado antes de su ejecución.

Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro argumentaron que la pericia carece de validez e "ineficacia" debido a que "se encontraba sustancialmente confeccionada antes de realizarse el intercambio y la deliberación técnica que debía preceder a sus conclusiones". Esta situación llevó a la defensa a requerir la recusación de los peritos oficiales que firmaron el dictamen, al considerar que presentaron conclusiones previas a la pericia.

Además, los letrados solicitaron un nuevo examen para el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados. En este contexto, pidieron que se convoque a declarar a los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron en disidencia, así como a los profesionales de salud que atendieron a Álvarez durante su internación.

A pesar de que el informe no detectó alteraciones en las facultades psíquicas del acusado, ambos peritos señalaron que "el peritado no se encontraba lúcido" en el momento del análisis. En el escrito presentado, se solicitó la suspensión de la audiencia programada para este viernes a las 11:30, hasta que se resuelvan estas cuestiones.

Asimismo, la defensa exigió la comparecencia de los profesionales de Clínica Dharma, Hospital Tornú y otros equipos asistenciales, con el fin de aclarar las contradicciones entre el informe del CMF y los antecedentes del artista.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires tratará estos planteos en la jornada de hoy.

El caso

La acusación sostiene que el cantante disparó en cuatro ocasiones contra Díaz el 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en Villa Lugano. Tras el hecho, Álvarez se dio a la fuga, desechando el arma en una alcantarilla y dirigiéndose al boliche Pinar de Rocha en Ramos Mejía.

Al entregarse a la Policía, el artista expresó: "Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo". Actualmente, Pity Álvarez enfrenta un cargo de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que conlleva una pena de entre ocho y 25 años de prisión.