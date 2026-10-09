Más de 3.500 ciclistas participarán del Gran Fondo Buenos Aires en sus cuatro años de historia

Este domingo, Buenos Aires será sede de la 4ª edición del Gran Fondo Buenos Aires, una destacada competencia de ciclismo de ruta amateur que espera reunir a más de 3.500 ciclistas de diversas edades y niveles de habilidad.

Los participantes tendrán la opción de elegir entre dos circuitos: uno de 46 kilómetros, que corresponde al Medio Fondo, y otro de 129 kilómetros, que es el Gran Fondo. La salida está programada para las 6 de la mañana desde el Parque Sarmiento, donde también se llevará a cabo la llegada.

Los ciclistas recorrerán importantes avenidas y autopistas de la ciudad, con un circuito que se cerrará al tránsito conforme avance la competencia, buscando replicar las condiciones de las grandes pruebas profesionales internacionales.

El recorrido incluirá tramos de la Av. General Paz, Av. Cantilo, Av. Lugones, Paseo del Bajo, Av. 9 de Julio Sur, Autopista 25 de Mayo y Autopista Perito Moreno.

El secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes, expresó: "Buenos Aires es una Ciudad que se disfruta y el Gran Fondo, una gran oportunidad para que miles de ciclistas sean protagonistas y disfruten de nuestras calles, avenidas y autopistas, en un evento de primer nivel". Además, agregó que se busca seguir impulsando este tipo de propuestas para que Buenos Aires se consolide como la Capital Mundial del Deporte en 2027.

Impacto social y ambiental

En esta edición, parte de lo recaudado por las inscripciones se destinará, a través de la Gran Fondo Asociación Civil, a la construcción de una piscina adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que asisten a la colonia deportiva del Parque Sarmiento.

El evento ha sido declarado de Interés Deportivo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, destacando su contribución al deporte, el turismo y la protección del medio ambiente.

Además, la competencia se consolida como una "Carrera Verde", implementando criterios de sostenibilidad y acciones enfocadas en el cuidado ambiental durante su desarrollo.