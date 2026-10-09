Putin se compromete a ayudar a Irán en la resolución del conflicto en Medio Oriente

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con su par iraní, Masoud Pezeshkian, y le garantizó que Moscú hará todo lo posible para asistir a Teherán en la resolución del conflicto regional, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en Turkmenbashi, Turkmenistán, Putin destacó que Irán ha hecho esfuerzos concretos para finalizar el conflicto y ha presentado nuevas propuestas para lograr una solución pacífica, de acuerdo con lo que comunicó el Kremlin.

Las relaciones entre Rusia e Irán han evolucionado favorablemente, en el marco de un tratado de asociación estratégica integral firmado en enero de 2025, según lo señalado por Putin. El mandatario ruso también mencionó que el comercio bilateral aumentó más del 21% el año pasado y que esta tendencia se mantuvo durante los primeros siete meses de este año.

En este contexto, Pezeshkian expresó su agradecimiento por el apoyo ruso y subrayó que los vínculos bilaterales se han ampliado en áreas como el comercio, la economía y la cooperación humanitaria. Ambas naciones comparten la voluntad política de fortalecer aún más sus lazos en virtud del tratado de asociación estratégica.

El presidente iraní también criticó la postura unilateral de Estados Unidos, afirmando que Irán busca poner fin al conflicto lo más pronto posible, asegurando al mismo tiempo el respeto a sus derechos. En este sentido, Irán ha intercambiado propuestas con Washington y revisado la de Estados Unidos, según reportó Xinhua.

Finalmente, Pezeshkian agregó que ambas partes iniciarán conversaciones a través de mediadores una vez que se finalicen las propuestas.