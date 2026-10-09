Cámaras, multas por hora y autos eléctricos: cómo Pekín controla los 8 millones de vehículos
En la capital de China no hay inspectores en las esquinas. Un avanzado sistema de vigilancia urbana, restricciones por patente y fotomultas automáticas regulan la movilidad.
09/10/2026 | 09:57Redacción Cadena 3
FOTO: El infernal tránsito de Pekín.
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Cadena 3 en China 2026
Pekín, una de las metrópolis más pobladas del planeta con 21 millones de habitantes y un parque automotor que supera los 8 millones de vehículos, logra ordenar el tránsito diario sin recurrir a la presencia de inspectores ni policías en las calles.
La clave del modelo asiático radica en una estricta combinación de tecnología de videovigilancia, restricciones de circulación y fomento de la movilidad sustentable.
El esquema de ordenamiento vial se apoya en una red de cámaras de alta precisión desplegadas en postes, esquinas y tramos intermedios de la ciudad.
El sistema detecta de forma automática a los vehículos que infringen las normas, como aquellos que ingresan a los anillos de circunvalación en días no permitidos según la terminación de su patente.
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La notificación del acta llega de inmediato al celular del conductor, quien dispone de solo una hora para retirar el vehículo o estacionarlo; de lo contrario, la sanción económica se incrementa progresivamente cada tres horas.
Para limitar la congestión y reducir la contaminación, la capital china dividió su trazado en cinco anillos concéntricos e implementó días de restricción de lunes a viernes para autos híbridos y de combustión.
En contraste, los vehículos 100% eléctricos —que ya representan cerca del 16% del parque automotor y avanzan sobre la totalidad del transporte público— cuentan con libre circulación todos los días, incentivo que ha transformado a Pekín en una urbe notablemente silenciosa.
Lectura rápida
¿Qué modelo utiliza Pekín para ordenar el tránsito?
Pekín utiliza un modelo basado en tecnología de videovigilancia, restricciones de circulación y fomento de la movilidad sustentable.
¿Cuántos habitantes tiene Pekín?
Pekín tiene 21 millones de habitantes.
¿Cómo se notifican las infracciones a los conductores?
Las infracciones se notifican de inmediato al celular del conductor.
¿Cuántos anillos concéntricos tiene el trazado de Pekín?
Pekín tiene cinco anillos concéntricos para limitar la congestión.
¿Qué porcentaje del parque automotor representan los vehículos eléctricos?
Los vehículos 100% eléctricos representan cerca del 16% del parque automotor en Pekín.