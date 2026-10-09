Cámaras, multas por hora y autos eléctricos: cómo Pekín controla los 8 millones de vehículos

Pekín, una de las metrópolis más pobladas del planeta con 21 millones de habitantes y un parque automotor que supera los 8 millones de vehículos, logra ordenar el tránsito diario sin recurrir a la presencia de inspectores ni policías en las calles.

La clave del modelo asiático radica en una estricta combinación de tecnología de videovigilancia, restricciones de circulación y fomento de la movilidad sustentable.

El esquema de ordenamiento vial se apoya en una red de cámaras de alta precisión desplegadas en postes, esquinas y tramos intermedios de la ciudad.

El sistema detecta de forma automática a los vehículos que infringen las normas, como aquellos que ingresan a los anillos de circunvalación en días no permitidos según la terminación de su patente.

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La notificación del acta llega de inmediato al celular del conductor, quien dispone de solo una hora para retirar el vehículo o estacionarlo; de lo contrario, la sanción económica se incrementa progresivamente cada tres horas.

Para limitar la congestión y reducir la contaminación, la capital china dividió su trazado en cinco anillos concéntricos e implementó días de restricción de lunes a viernes para autos híbridos y de combustión.

En contraste, los vehículos 100% eléctricos —que ya representan cerca del 16% del parque automotor y avanzan sobre la totalidad del transporte público— cuentan con libre circulación todos los días, incentivo que ha transformado a Pekín en una urbe notablemente silenciosa.