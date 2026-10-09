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Magdalenas esponjosas sin huevo: un placer fácil y delicioso

Con solo 30 minutos y ingredientes sencillos, prepara magdalenas esponjosas sin huevo. Perfectas para la merienda o un antojo dulce en cualquier momento del día.

09/10/2026 | 12:18Redacción Cadena 3

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Magdalenas esponjosas sin huevo

FOTO: Magdalenas esponjosas sin huevo

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Lograr unas magdalenas tiernas y esponjosas sin utilizar huevo resulta ser un proceso muy sencillo. Esta receta no requiere ingredientes inusuales ni sustitutos comerciales, y su secreto radica en la combinación de leche con un toque ácido, en este caso, el zumo de limón fresco. Al mezclar el medio ácido con la leche y el bicarbonato, se genera una leve efervescencia que atrapa aire en la masa, imitando la función leudante del huevo. El resultado es una miga suave, húmeda y ligeramente perfumada, ideal para disfrutar en la merienda o en cualquier momento del día.

Para preparar 8 unidades, se necesitaron los siguientes ingredientes: 300 g de harina de trigo, 180 g de azúcar mascabado, 200 mL de leche, 100 mL de aceite de girasol, 15 g de polvo de hornear, 1 cucharadita de bicarbonato sódico, 1 unidad de ralladura de limón, 1 cucharada de zumo de limón, 1 pizca de sal, 1 cucharada de azúcar para espolvorear y 1 cucharada de esencia de vainilla.

La dificultad de esta receta es fácil y el tiempo total de preparación es de 30 minutos, que incluye 10 minutos de elaboración, 15 minutos de cocción y 5 minutos de reposo. Para comenzar, se encendió el horno a 200 ºC. En un cuenco, se volcó el azúcar mascabado y se deshizo con las manos si había grumos. Luego, se añadió el aceite, la leche, la ralladura de limón y la esencia de vainilla, mezclando bien con un batidor de varillas para disolver el azúcar e integrar los líquidos.

A continuación, se tamizó la harina junto con el bicarbonato, el polvo de hornear y la sal sobre la preparación, mezclando suavemente hasta obtener una masa fluida, homogénea y sin grumos, que tendrá un color oscuro por el azúcar. La mezcla se distribuyó en pirotines o moldes individuales de silicona colocados sobre una bandeja para horno, llenándolos hasta 3/4 de su capacidad, ya que crecerán durante la cocción. Se espolvoreó un poco de azúcar sobre la superficie.

Se hornearon las magdalenas durante 17 a 18 minutos, hasta que crecieron, estuvieron firmes al tacto y doradas por arriba. Una vez listas, se retiraron del horno y se dejaron enfriar antes de servir.

Para acompañar estas magdalenas sin huevo, se pueden disfrutar con un café con leche espumoso, un té Chai latte especiado o una infusión frutal que contraste con los cítricos. Además, tener una mermelada de frutas del bosque a mano puede complementar cada bocado de manera deliciosa.

Lectura rápida

¿Qué tipo de magdalenas se preparan?
Se preparan magdalenas tiernas y esponjosas sin huevo.

¿Cuáles son los ingredientes principales?
Los ingredientes incluyen harina de trigo, azúcar mascabado, leche, aceite de girasol y zumo de limón.

¿Cuánto tiempo se tarda en hacerlas?
El tiempo total de preparación es de 30 minutos.

¿A qué temperatura se hornean?
Se hornean a 200 ºC durante 17 a 18 minutos.

¿Con qué se pueden acompañar?
Se pueden acompañar con café con leche, té Chai latte o mermelada de frutas del bosque.

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