Estados Unidos impone sanciones a la Corte Penal Internacional por sus funciones

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó hoy a la Corte Penal Internacional (CPI) en su lista de sanciones, ampliando las penalizaciones que anteriormente estaban dirigidas a funcionarios específicos, ahora abarcando a la propia institución con sede en La Haya.

La CPI fue incorporada a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, lo que implica que queda sujeta a las sanciones estadounidenses, incluyendo el bloqueo de activos y restricciones en transacciones que involucren a ciudadanos estadounidenses. Esta información fue divulgada a través de una notificación emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

Con la nueva designación, el Departamento del Tesoro también emitió cuatro licencias generales que permiten ciertas transacciones relacionadas con la CPI. Entre estas licencias se incluye una autorización de 180 días para llevar a cabo actividades esenciales para mantener sus operaciones, así como exenciones para los servicios de tecnología informática, el plan de pensiones de la CPI y actividades vinculadas a los detenidos de la misma.

La CPI rechazó enérgicamente las sanciones impuestas por Estados Unidos. En un comunicado, la institución calificó estas acciones como "un ataque contra el Estado de derecho y contra los cimientos mismos del orden legal internacional", afirmando que atentan contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley. La CPI se comprometió a que esta designación no interferirá con el cumplimiento de su mandato.