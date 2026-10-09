FOTO: Tragedia en Mendoza: hallan sin vida al padre de Nahuel, el niño que murió en un canal

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- En un trágico giro de eventos, el padre de Nahuel González, el niño de 12 años que fue hallado muerto en un canal de riego en Mendoza, también ha sido encontrado sin vida. Este suceso ocurre mientras se sigue investigando las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo.

El hombre estuvo con Nahuel en un cauce de riego ubicado en Junín, pero se alejó del lugar y, al regresar, no pudo encontrar a su hijo. Tras esto, realizó una denuncia por la desaparición del menor, lo que llevó a activar un operativo de búsqueda. Finalmente, el cuerpo del niño fue localizado en una zona rural, específicamente en la calle Chileno Herrera y la Ruta 60.

Según informó el portal del diario Los Andes, el padre del menor se quitó la vida ahorcándose con una sábana en su hogar.

Una comunidad educativa conmocionada y un pedido solidario

En respuesta a esta tragedia, la Escuela 1-251 "Presidente Marcelo Torcuato de Alvear", donde asistía Nahuel, decidió suspender las clases programadas para este miércoles.

Además, los Bomberos Voluntarios de Barriales han iniciado una colecta solidaria con el objetivo de recaudar fondos que ayuden a la familia a llevar a cabo el sepelio.

Cómo pedir ayuda

De acuerdo a los últimos estudios oficiales, aproximadamente el 30% de los intentos de suicidio en Argentina involucra a jóvenes de entre 15 y 29 años. Ante cualquier indicio de riesgo, se aconseja contactar a profesionales de la salud mental o a las líneas de atención disponibles, como el 135 en CABA y Gran Buenos Aires; el 107, para urgencias del SAME; y el 0800-333-1665, que corresponde a Salud Mental Responde en el área metropolitana.