Dos detenidos por una presunta estafa con paquetes turísticos en Rosario y Arroyo Seco

Los procedimientos fueron realizados por la Policía de Investigaciones en el marco de una causa a cargo de la Unidad Especializada en Cibercrimen de la Fiscalía Regional 2. Los sospechosos habrían ofrecido pasajes aéreos y paquetes turísticos a precios preferenciales a través de WhatsApp. Solicitan a posibles damnificados que aporten información.

Una investigación por presuntas estafas vinculadas con la venta de pasajes aéreos y paquetes turísticos derivó este viernes en dos allanamientos realizados en Rosario y Arroyo Seco, que culminaron con la detención de dos personas y el secuestro de documentación y otros elementos de interés para la causa.

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Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la intervención del fiscal Aurelio Cicerchia, de la Unidad Especializada en Cibercrimen de la Fiscalía Regional 2. Los operativos se concretaron en domicilios ubicados en Gálvez al 900, en Arroyo Seco, y Nicaragua al 800, en Rosario.

Como resultado de las medidas, fueron detenidos Natalí D., de 35 años, y su pareja, identificado como Germán L. Ambos serán trasladados a una audiencia imputativa, prevista en principio para el próximo martes, con horario a confirmar, en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

De acuerdo con la investigación, la presunta maniobra consistía en ofrecer pasajes aéreos y paquetes turísticos a precios preferenciales sin contar con un local comercial ni una agencia de viajes registrada. Los contactos con las víctimas se realizaban exclusivamente mediante WhatsApp, a través de una línea telefónica, y quienes ofrecían los servicios se presentaban como intermediarios o inversionistas de una empresa de viajes con acceso a tarifas especiales.

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Según se pudo establecer, en la mayoría de los casos se entregaba inicialmente un pasaje de manera efectiva para generar confianza y construir una imagen de solvencia. Una vez afianzada esa relación, se concretaban operaciones de mayor valor económico. Incluso, algunas de las víctimas habrían sido convocadas para actuar como revendedoras de los servicios turísticos a cambio de una comisión.

Sin embargo, las operaciones de mayor volumen no se cumplían. Una vez recibidos los fondos, la entrega de los pasajes o paquetes era postergada indefinidamente, mientras se ofrecían distintas excusas ante los reclamos de los compradores.

A partir de los allanamientos, la Fiscalía busca profundizar la investigación, establecer el alcance de la presunta maniobra e identificar a otras posibles personas afectadas.

En ese sentido, desde la Unidad Especializada en Cibercrimen solicitaron que quienes hayan sido víctimas de este tipo de hechos se comuniquen por correo electrónico a las direcciones [email protected] y [email protected], a fin de aportar información que pueda contribuir al avance de la causa. Desde el organismo indicaron que se ofrecen las reservas del caso.

La investigación continúa en curso y la situación procesal de las personas detenidas deberá definirse en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.