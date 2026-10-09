La emotiva despedida de Fiore De Benedictis a su padre Piero: "Tengo nublada la sonrisa"

Buenos Aires, 9 de octubre (NA) -- La tristeza por el fallecimiento del famoso cantautor argentino Piero sigue conmoviendo a la sociedad, dado que su legado permanece vivo en la cultura nacional. En las últimas horas, su hija, Fiore De Benedictis, compartió un mensaje lleno de emoción a través de sus redes sociales, rindiendo homenaje a su padre.

En una carta abierta, Fiore expresó su dolor por la pérdida, pero también resaltó el amor y las enseñanzas que su padre le dejó. En sus palabras, mencionó: "Hoy tengo nublada la sonrisa, pero qué regalo tan grande tenerte tan cerquita, aguante la ternura, aguante vos, yo por mi parte no te olvidaré, a lo mejor volvemos a encontrarnos… Te amo para toda la vida la vida la vida la vidaa!!!".

Junto a su mensaje, compartió imágenes inéditas que reflejan la complicidad entre padre e hija. Fiore también reflexionó sobre el significado de la muerte y cómo se enfrenta a esta nueva realidad: "Estoy cediendo a la dificultad pero quién no ha probado hacer cambiar al viento, antes de caerse y no moverse más. ¿Cómo explicamos la muerte que llega y es un recuerdo? Somos como la tristeza que llega en otoño y nos deja… y bueno… también es bueno llorar…".

Al finalizar su emotivo escrito, agradeció a su padre por las enseñanzas sobre la vida: "Seguiré al sol, que viva el gran amor, que tiene dolor, que tiene dolor. Yo soy tu sangre mi viejo. Me dejas la manija de vivir la vida al máximo como me enseñaste. Gracias".

Según fuentes cercanas, Piero falleció el 7 de octubre en el Hospital Italiano, donde había estado internado en estado grave. Sus restos fueron velados este jueves en la Ciudad de Buenos Aires, y hoy se llevará a cabo el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de la Recoleta.