AFA impide que Marcos Rojo juegue la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha rechazado oficialmente la habilitación del defensor Marcos Rojo para participar en la Copa Libertadores con el club Estudiantes de La Plata. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, desestimó la gestión realizada por el propio jugador en un intento por resolver el conflicto administrativo que impedía su incorporación.

Estudiantes buscaba utilizar un cupo extraordinario debido a la grave lesión del mediocampista uruguayo Gabriel Neves, quien sufrió una fractura en su muñeca durante un encuentro contra Rosario Central. Sin embargo, la AFA rechazó la solicitud, argumentando que la recuperación del jugador no cumple con el tiempo mínimo de cuatro meses requerido por el reglamento para permitir un reemplazo en la lista oficial.

La normativa establece que se necesita un periodo de inactividad médica documentada de al menos cuatro meses para considerar la inclusión de un nuevo jugador en el equipo. Esta decisión deja a Estudiantes sin la opción de incorporar a Rojo, quien había abandonado la práctica en City Bell tras conocer la negativa de la AFA.

El defensor de 36 años había intentado gestionar una excepción directamente con los directivos de la AFA. Rojo había acordado un resarcimiento económico de 500.000 dólares más bonificaciones por objetivos con la directiva de Racing para facilitar su salida. Además, se había comprometido a renunciar a una considerable deuda que Racing mantenía con él por productividad.

No obstante, su regreso a Racing se torna casi imposible debido a las complicaciones generadas por sus ausencias injustificadas en tres entrenamientos, las cuales fueron vistas como un intento de forzar su transferencia. Fuentes cercanas al jugador afirman que Rojo ya había firmado la rescisión de su contrato y descartan su retorno al equipo de Avellaneda.

La situación se complica aún más para Estudiantes, ya que deben enviar la lista oficial de jugadores habilitados a la Conmebol antes de las 18:00. El sistema informático COMET ha impedido la carga del nuevo contrato debido a que la transferencia de Rojo no recibió la autorización necesaria por parte de los directivos de la AFA.

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, busca alternativas para reforzar la defensa del equipo ante las ausencias de Leandro González Pirez y Tomás Palacios, quienes están fuera por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, el panorama para inscribir a Rojo en el Torneo Clausura se presenta complicado, ya que Estudiantes no ha presentado formalmente los informes médicos de Neves a la AFA.