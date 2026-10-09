Aluvión en Chile: seis muertos y Las Condes en emergencia tras intensas lluvias

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- El aluvión que afectó unas 200 hectáreas en sectores residenciales asentados en las laderas de la cordillera de los Andes, en la capital chilena, dejó al menos seis personas fallecidas y cubrió de barro calles, vehículos y viviendas, tras las intensas lluvias primaverales registradas en las últimas horas en la zona central del país sudamericano.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró como zona de catástrofe a la comuna de "Las Condes", en el oriente de Santiago de Chile, donde un aluvión descendió desde los pies de los Andes a las calles de los barrios residenciales precordilleranos.

El mandatario explicó que la medida permitirá disponer de todos los recursos necesarios para "enfrentar la emergencia", de acuerdo con los informes que conoció la Agencia Noticias Argentinas.

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La palabra de las autoridades en la zona afectada

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, detalló que el aluvión ha dejado al menos seis personas fallecidas, y las autoridades continuaron recopilando información para determinar si había más afectados.

El comandante Giorgio Tromben, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, explicó que los equipos de emergencia han rescatado a personas atrapadas en vehículos y viviendas invadidas por el barro, así como a quienes quedaron aislados en universidades y otros recintos de difícil acceso.

"Nos hemos también reunido con las otras autoridades para determinar también la estrategia que estamos trabajando. Así que estamos avanzando de forma eficiente y esperamos poder estar disponible para cualquier otra eventualidad", profundizó Tromben.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, añadió: "Sabemos que hay muchas viviendas inundadas. Estamos yendo a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas".

La meteoróloga chilena Allison Göhler explicó a medios locales que el aluvión se originó por una línea de tormentas que se desplazó de norte a sur por la región Metropolitana, con precipitaciones intensas en un corto período.

En algunas estaciones meteorológicas se registraron 10 milímetros de lluvia en apenas media hora.

El agroclimatólogo y profesor de la Universidad de Talca, Patricio González Colville, señaló a Xinhua que Chile fue azotado por temporales de lluvias intensas en corto plazo asociados a ríos atmosféricos que dejaron gran afectación en las regiones centro-norte y sur del país y que se extendieron hasta los inicios de la actual primavera en el hemisferio sur.

Situaciones dramáticas

La imagen de un ómnibus atrapado en medio de un río de lodo y sobre las piedras así como una familia que no podía salir de su vivienda, en un segundo piso de Santiago, convocaban este viernes la atención periodística.

También impresionaba la cantidad de vehículos arrastrados por la correntada de barro, que quedaron sobre zonas pedregosas, en valles.

En las primeras horas de la mañana de este viernes, Televisión Nacional (TVN) de Chile registró el caso de personas que consiguieron salir de un auto después de que fue arrastrado unos dos kilómetros por el aluvión.