Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 9 de octubre.

El sorteo número 5489 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 9 de octubre a las 12:00, con el número a la cabeza 3903, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Cono).

1° 3903

2° 3858

3° 9270

4° 5465

5° 0715

6° 2435

7° 0164

8° 1646

9° 8020

10° 1719

11° 0786

12° 3223

13° 7799

14° 0084

15° 9212

16° 8910

17° 0265

18° 4883

19° 7741

20° 2947

Los resultados de la Quiniela son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este juego es una tradición en Argentina y atrae a miles de participantes cada día.

El número 3903 ha sido el afortunado en esta ocasión, lo que genera expectativas entre quienes lo jugaron. La Quiniela se ha convertido en una forma de entretenimiento y esperanza para muchos.