Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy viernes 9 de octubre.
El sorteo número 5489 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el viernes 9 de octubre a las 12:00, con el número a la cabeza 3903, correspondiente a A primera (San Cono).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 5489 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el viernes 9 de octubre a las 12:00, con el número a la cabeza 3903, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Cono).
1° 3903
2° 3858
3° 9270
4° 5465
5° 0715
6° 2435
7° 0164
8° 1646
9° 8020
10° 1719
11° 0786
12° 3223
13° 7799
14° 0084
15° 9212
16° 8910
17° 0265
18° 4883
19° 7741
20° 2947
Los resultados de la Quiniela son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este juego es una tradición en Argentina y atrae a miles de participantes cada día.
El número 3903 ha sido el afortunado en esta ocasión, lo que genera expectativas entre quienes lo jugaron. La Quiniela se ha convertido en una forma de entretenimiento y esperanza para muchos.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5489 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 9 de octubre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 3903.
¿Qué significa el número 3903?
Se interpreta como A primera (San Cono).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.