Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 9 de octubre
Este viernes 9 de octubre, las cotizaciones del dólar en Argentina muestran variaciones significativas. El oficial y el blue se encuentran a niveles importantes, impactando la economía cotidiana de los argentinos.
FOTO: Dólar
Este viernes 9 de octubre, el dólar oficial cotiza a un valor de 1.490 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta. Esta cotización se actualizó ayer a las 18:00. Por su parte, el dólar blue se encuentra más elevado, con una compra de 1.520 pesos y una venta de 1.540 pesos. Este precio fue actualizado a las 20:58 de ayer.
Además, existe el dólar bolsa, que se sitúa en 1.538,4 pesos para la compra y 1.542,7 pesos para la venta. Este tipo de cambio está relacionado a la compra de acciones en el mercado que permite adquirir dólares de forma legal e informática. Las cifras son también recientes, actualizadas a las 20:58.
El dólar contado con liquidación es otra alternativa que resulta de gran interés, especialmente para empresas. Su cotización actual es de 1.612,7 pesos para la compra y 1.613,6 pesos para la venta. Este valor refleja el costo para liquidar en moneda extranjera. En este caso, la actualización también es reciente.
Otra opción menos convencional, el dólar cripto, tiene un tipo de cambio que se ubica alrededor de 1.605,69 pesos para la compra y 1.608,68 pesos para la venta. Estos valores pueden variar rápidamente debido a la naturaleza del mercado de criptomonedas.
Para aquellos que utilizan su tarjeta en el exterior, el tipo de cambio tarjeta se ha establecido en 1.937 pesos para la compra y 2.002 pesos para la venta. Este precio incluye impuestos adicionales, lo que incrementa el costo.
Las diferentes cotizaciones del dólar afectan la economía cotidiana de los argentinos, especialmente en compras al exterior e importaciones. La variabilidad de los mismos puede responder a factores internos, como las políticas cambiarias, y externos, como el contexto económico global.
Lectura rápida
¿Qué cotización tiene el dólar oficial?
El dólar oficial se cotiza a 1.490 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta.
¿Cuál es la diferencia entre el dólar blue y el oficial?
El dólar blue se cotiza más alto, con un precio de 1.520 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta.
¿Qué es el dólar contado con liquidación?
Es un tipo de cambio que permite a las empresas comprar dólares mediante la compra de acciones, actualmente es de 1.612,7 pesos para la compra.
¿Cómo impactan las cotizaciones en la economía?
Las variaciones en el dólar afectan las importaciones y el costo de productos importados, impactando la vida diaria.
¿A qué se refiere el dólar tarjeta?
Es el tipo de cambio que se utiliza para compras en el exterior con tarjeta, hoy a 1.937 pesos para la compra.