Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre, el dólar oficial cotiza a un valor de 1.490 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta. Esta cotización se actualizó ayer a las 18:00. Por su parte, el dólar blue se encuentra más elevado, con una compra de 1.520 pesos y una venta de 1.540 pesos. Este precio fue actualizado a las 20:58 de ayer.

Además, existe el dólar bolsa, que se sitúa en 1.538,4 pesos para la compra y 1.542,7 pesos para la venta. Este tipo de cambio está relacionado a la compra de acciones en el mercado que permite adquirir dólares de forma legal e informática. Las cifras son también recientes, actualizadas a las 20:58.

El dólar contado con liquidación es otra alternativa que resulta de gran interés, especialmente para empresas. Su cotización actual es de 1.612,7 pesos para la compra y 1.613,6 pesos para la venta. Este valor refleja el costo para liquidar en moneda extranjera. En este caso, la actualización también es reciente.

Otra opción menos convencional, el dólar cripto, tiene un tipo de cambio que se ubica alrededor de 1.605,69 pesos para la compra y 1.608,68 pesos para la venta. Estos valores pueden variar rápidamente debido a la naturaleza del mercado de criptomonedas.

Para aquellos que utilizan su tarjeta en el exterior, el tipo de cambio tarjeta se ha establecido en 1.937 pesos para la compra y 2.002 pesos para la venta. Este precio incluye impuestos adicionales, lo que incrementa el costo.

Las diferentes cotizaciones del dólar afectan la economía cotidiana de los argentinos, especialmente en compras al exterior e importaciones. La variabilidad de los mismos puede responder a factores internos, como las políticas cambiarias, y externos, como el contexto económico global.