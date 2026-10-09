Harán controles oftalmológicos gratuitos en Rosario en homenaje a dos médicos fallecidos

La campaña será este domingo 11 de octubre, de 10 a 13, en España y el río, durante la Calle Recreativa. La iniciativa busca transformar el dolor por la muerte de Agustín Ferreira y Alejo Vicentín en una acción de cuidado para la comunidad.

La actividad ofrecerá controles gratuitos de salud visual a quienes se acerquen al puesto. Habrá cuatro estaciones con distintas prácticas, entre ellas pruebas de agudeza visual, medición de la presión ocular, fondo de ojo y estudios de refracción.

Pía López Bullo, jefa de residencia oftalmológica del Hospital Centenario y pareja de Ferreira, explicó que la propuesta nació del deseo de convertir el dolor en una acción solidaria. “La idea era justamente transformar un poco todo este dolor de no tenerlos acá físicamente con nosotros en algo para la comunidad y en algo que ellos amaban hacer”, expresó. Los dos residentes fallecieron el 31 de julio en un accidente de tránsito en la autopista Rosario-Santa Fe cuando regresaban de sus prácticas médicas.

La médica recordó la vocación de sus compañeros y destacó la importancia de realizar controles oftalmológicos periódicos. “La realidad es que la mayoría de la gente no va anualmente al oftalmólogo y es lo que se recomienda”, señaló. También indicó que quienes tienen patologías de base, como diabetes o hipertensión, pueden necesitar controles más frecuentes.

Informe de Julián Maragliano.