Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 9 de octubre

En este viernes 9 de octubre, las cotizaciones del dólar presentan variaciones significativas que impactan directamente en la economía cotidiana de los argentinos. A partir de las 17:58, el dólar oficial se establece con un precio de 1.490 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta. Este valor es el más controlado por el gobierno y se aplica en operaciones regulares y en la adquisición de bienes y servicios. Este régimen oficial es crucial para las transacciones comerciales y para el turismo.

Por otro lado, el dólar blue, que representa el valor del dólar en el mercado paralelo, se posiciona en 1.520 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta. Este precio supera al oficial en un % significativo, lo cual es habitual debido a la oferta y demanda en el mercado informal. Este tipo de cambio suele ser un termómetro del descontento económico de la población y las expectativas sobre la situación financiera y política del país.

Otras cotizaciones relevantes para considerar son el dólar mayorista, que cotiza a 1.507 pesos de compra y 1.516 pesos de venta; y el dólar contado con liquidación (CCL), que se sitúa en 1.607,8 pesos para la compra y 1.608,7 pesos para la venta. Este último es utilizado principalmente por las empresas para obtener dólares en forma legítima, pero a un costo mayor que el oficial.

El dólar bolsa o MEP, por su parte, se encuentra en 1.537,5 pesos en compra y 1.540,2 pesos en venta. Comparado con otros tipos de cambio, refleja la situación del mercado de capitales y la confianza de los inversores en el país.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto comercializa a 1.604,55 pesos y 1.606,79 pesos para la compra y venta respectivamente. Este valor es relevante para aquellos que operan en el mercado digital, y su variación también suele depender de la situación económica y el precio de las criptomonedas.

Es importante destacar que las variaciones en el precio del dólar están influenciadas por diversos factores, como la inflación, la política monetaria del Banco Central, las reservas de divisas del país y los cambios en la percepción de riesgo por parte de los inversores. A medida que la economía continúa enfrentando desafíos, los precios del dólar pueden fluctuar, generando incertidumbre sobre el futuro económico del país.