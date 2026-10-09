Crimen de Gabriela Pérez: absolvieron a su hermano y condenaron a Vallejos a ocho años

La Justicia de Córdoba absolvió por unanimidad a Gustavo Herrera, hermano de Gabriela Pérez, y condenó a Adrián "Petaca" Vallejos a ocho años de prisión por su participación en el ataque en el que murió la joven de 22 años durante un almuerzo sindical en septiembre de 2023.

La fiscalía había solicitado prisión perpetua para Herrera, a quien señalaba como el autor de los disparos. Sin embargo, el tribunal resolvió absolverlo. El juicio se desarrolló ante la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba, con participación de jurados populares.

El crimen ocurrió el 9 de septiembre de 2023 en el club Yapeyú, en el barrio homónimo de la capital provincial, donde se realizaba un almuerzo de afiliados del Soelsac, el gremio de los trabajadores de limpieza. Un atacante disparó desde el exterior del predio y uno de los proyectiles alcanzó en el cuello a Gabriela, quien fue trasladada al Hospital Córdoba y murió horas después.

La investigación situó la balacera en una disputa por el control sindical, con enfrentamientos entre sectores del Soelsac y del Surrbac, el gremio de recolectores de residuos. Según la acusación, Gabriela no era el blanco del ataque. La reunión había sido convocada por el titular del Soelsac, Sergio Fittipaldi.

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FOTO: La familia de Gabriela Pérez y de Gustavo Herrera. (Foto: Jorge Mercado/Cadena 3)

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Tras conocerse el fallo, Liliana, mamá de Gabriela y de Herrera, celebró la absolución de su hijo en diálogo con Cadena 3. "Dios hizo justicia", expresó, y sostuvo que su fe la acompañó desde el asesinato de su hija y durante las dificultades que atravesó su familia.

Consultada sobre el esclarecimiento del crimen, aseguró que continuará reclamando que se identifique al responsable de la muerte de Gabriela. "No va a quedar impune. Yo sé que Dios va a seguir haciendo justicia", afirmó.

"No vamos a parar hasta que salga el culpable que le quitó la vida a mi hija", remarcó. También recordó que el asesinato dejó a su nieta sin su mamá.

Liliana denunció que, durante el proceso, su familia fue atacada y estigmatizada. "Nos trataron de delincuentes, nos trataron de lo peor", sostuvo. A la vez, reafirmó el vínculo con sus hijos: "Yo amo a mi hijo. Siempre amé a mi hija".

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FOTO: Adrián Vallejos y sus abogados. (Foto: Jorge Mercado/Cadena 3)

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La mujer relató que trabajó, salió a recolectar materiales y pidió ayuda para sostener a sus hijos. Señaló que siempre intentó enseñarles a elegir el bien y agradeció a quienes la acompañaron después del crimen.

En particular, destacó el apoyo de sus vecinos, de las personas que asisten a su comedor y de los niños que, según contó, la ayudaron a seguir adelante. Explicó que entrega 190 viandas y que sale a pedir colaboración para poder ofrecer comida.

"Como sea, le doy un pedazo de pan", expresó sobre su tarea en el comedor. "Toda esa gente me ayudó. A todos ellos les agradezco", agregó, y ratificó que seguirá buscando apoyo para reclamar justicia por Gabriela.

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Informe de Jorge Mercado.