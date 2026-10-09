Marcos Rojo regresa a Estudiantes de La Plata tras su paso por Racing Club

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- El defensor central Marcos Rojo ha concretado su regreso a Estudiantes de La Plata, marcando su tercer ciclo en la institución que lo vio nacer futbolísticamente tras su salida de Racing Club de Avellaneda. Esta transferencia fue posible gracias a una autorización especial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), liderada por Claudio Tapia, que permitió la sustitución del mediocampista uruguayo Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de muñeca que requiere un tiempo de recuperación de noventa días.

La dirigencia del club platense logró completar la inscripción formal del experimentado zaguero de 36 años ante la Conmebol en las horas previas al cierre reglamentario de la lista de buena fe para la Copa Libertadores. El presidente Tapia logró destrabar el expediente administrativo, a pesar de las diferencias políticas que tiene con Juan Sebastián Verón y los recientes enfrentamientos públicos con Diego Milito.

Los directivos de Racing y Estudiantes acordaron la rescisión contractual del jugador, que incluyó la condonación de una deuda de 200.000 dólares y un pago directo de 800.000 dólares por el trimestre restante de contrato. Además, el acuerdo contempla montos variables adicionales si el equipo platense logra superar a Flamengo en las semifinales del torneo continental y clasifica a la final.

Rojo mantuvo conversaciones con las autoridades de la AFA para acelerar los trámites burocráticos y conseguir la habilitación necesaria para poder disputar tanto los torneos locales como internacionales. De esta manera, el jugador dejó la institución de Avellaneda, donde registró 29 partidos oficiales, anotando dos goles y sufriendo dos expulsiones durante su etapa posterior a su paso por Boca.

El experimentado zaguero ahora afronta el desafío de reencontrarse con la hinchada albirroja y buscará emular la consagración continental que logró con el León en la edición 2009.