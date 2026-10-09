Boca perderá a Paredes para la Copa Sudamericana: Arruabarrena lo confirmó como baja

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El director técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, confirmó que el mediocampista Leandro Paredes se encuentra descartado para el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana contra Vasco Da Gama.

El jugador sufrió un "pinchazo" en el isquiotibial durante el encuentro contra Instituto, donde apenas pudo jugar 16 minutos antes de ser reemplazado.

Arruabarrena afirmó: "Se tiene que hacer los estudios, pero creo que al salir y por las caras, para el martes está descartado".