Boca perderá a Paredes para la Copa Sudamericana: Arruabarrena lo confirmó como baja
El entrenador del "Xeneize", Rodolfo Arruabarrena, anunció que el mediocampista no podrá jugar en la semifinal de la Copa Sudamericana debido a una lesión sufrida en el partido con Instituto.
FOTO: Leandro Paredes
El director técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, confirmó que el mediocampista Leandro Paredes se encuentra descartado para el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana contra Vasco Da Gama.
El jugador sufrió un "pinchazo" en el isquiotibial durante el encuentro contra Instituto, donde apenas pudo jugar 16 minutos antes de ser reemplazado.
Arruabarrena afirmó: "Se tiene que hacer los estudios, pero creo que al salir y por las caras, para el martes está descartado".
Lectura rápida
¿Qué sucedió con Paredes?
Leandro Paredes sufrió una lesión y fue descartado para la semifinal de la Copa Sudamericana.
¿Quién confirmó la baja?
El director técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, fue quien anunció la noticia.
¿Qué tipo de lesión tiene?
Paredes sufrió un pinchazo en el isquiotibial durante un partido reciente.
¿Cuánto tiempo estuvo en el campo?
El mediocampista jugó apenas 16 minutos antes de ser sustituido.
¿Qué dijo Arruabarrena sobre Paredes?
Arruabarrena indicó que Paredes está descartado para el próximo martes tras la evaluación médica.
[Fuente: Noticias Argentinas]