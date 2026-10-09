Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 9 de octubre.
El sorteo número 13054 de la Quiniela Turista se realizó el viernes 9 de octubre a las 22:15, con el número 8806 a la cabeza, representando a "A primera (Perro)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 13054 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el viernes 9 de octubre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 8806, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Perro).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8806
2° 5544
3° 5336
4° 2924
5° 3896
6° 6039
7° 7614
8° 0234
9° 8324
10° 7759
11° 2267
12° 9359
13° 9102
14° 0402
15° 7768
16° 8541
17° 6838
18° 3437
19° 2868
20° 9261
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13054 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 9 de octubre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 8806, interpretado como "A primera (Perro)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en medios de comunicación y plataformas de juegos de azar.