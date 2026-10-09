Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy viernes 9 de octubre.

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El número de sorteo 13054 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el viernes 9 de octubre a las 22:15, destacando el número a la cabeza 8806, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Perro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8806

2° 5544

3° 5336

4° 2924

5° 3896

6° 6039

7° 7614

8° 0234

9° 8324

10° 7759

11° 2267

12° 9359

13° 9102

14° 0402

15° 7768

16° 8541

17° 6838

18° 3437

19° 2868

20° 9261