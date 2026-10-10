Clima en CABA: cómo estará el tiempo este sábado 10 de octubre
Este sábado 10 de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un clima fresco con lluvias ligeras, temperaturas que oscilarán entre 11° y 14°, y una alta humedad del 93%.
FOTO: Clima en CABA: lluvias ligeras y temperaturas frescas para el sábado
Este sábado 10 de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se verá afectada por un clima fresco y lluvioso. Las condiciones actuales indican lluvias ligeras con una temperatura de 12° y una sensación térmica de 12°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 93%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la mañana porteña.
En cuanto a la visibilidad, se reporta un alcance de 10000 metros, mientras que el viento sopla a 8 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se encuentra en 1021 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable a pesar de las lluvias.
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 14°. Las lluvias continuarán durante la mañana, aunque se prevé que disminuyan hacia la tarde, permitiendo que la temperatura alcance su punto máximo. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo habitual.
De cara a los próximos días, el pronóstico extendido muestra un leve aumento en las temperaturas. El domingo 11 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 12, las temperaturas oscilarán entre 11° y 15° con nubes cubriendo el cielo. A partir del martes 13, se prevén nuevamente lluvias ligeras, con mínimas de 14° y máximas de 17°.
En resumen, este sábado en CABA se vivirá un día fresco y lluvioso, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un buen café mientras se observa la lluvia desde casa.