Clima en CABA: cómo estará el tiempo este sábado 10 de octubre

Este sábado 10 de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se verá afectada por un clima fresco y lluvioso. Las condiciones actuales indican lluvias ligeras con una temperatura de 12° y una sensación térmica de 12°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 93%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la mañana porteña.

En cuanto a la visibilidad, se reporta un alcance de 10000 metros, mientras que el viento sopla a 8 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se encuentra en 1021 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable a pesar de las lluvias.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 14°. Las lluvias continuarán durante la mañana, aunque se prevé que disminuyan hacia la tarde, permitiendo que la temperatura alcance su punto máximo. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo habitual.

De cara a los próximos días, el pronóstico extendido muestra un leve aumento en las temperaturas. El domingo 11 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 12, las temperaturas oscilarán entre 11° y 15° con nubes cubriendo el cielo. A partir del martes 13, se prevén nuevamente lluvias ligeras, con mínimas de 14° y máximas de 17°.

En resumen, este sábado en CABA se vivirá un día fresco y lluvioso, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un buen café mientras se observa la lluvia desde casa.