Santiago Siri: "La inteligencia artificial traerá nuevos picos de creatividad humana"

FOTO: Santiago Siri visitó Cadena 3 en el marco de la Feria del Libro de Rosario 2026.

El emprendedor tecnológico presentó su libro TecnoSapiens, reflexionó sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo y explicó el experimento de un noticiero automatizado. Sostuvo que la tecnología transformará las profesiones, pero abrirá nuevas oportunidades para quienes sepan adaptarse.

El emprendedor y programador argentino Santiago Siri visitó Rosario para presentar TecnoSapiens, su libro sobre tecnología, inteligencia artificial y las posibilidades de desarrollo del país, en el marco de la Feria Internacional del Libro Rosario 2026. En una entrevista con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, defendió el potencial del talento argentino, explicó su controvertido experimento de periodismo automatizado y planteó una mirada esperanzadora sobre los cambios que la inteligencia artificial puede generar en el mundo laboral.

“Argentina es un país que tiene un diamante en bruto, que no solamente es su talento para la pelota, sino que también es tremendamente virtuosa en su talento para la tecnología”, sostuvo Siri. En ese sentido, destacó el desarrollo de emprendedores, programadores y proyectos vinculados con la economía digital, y consideró que esas capacidades representan una oportunidad para el crecimiento del país.

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Uno de los temas centrales de la entrevista fue El Primer Feca, el proyecto impulsado por Siri que utiliza inteligencia artificial para producir un noticiero de manera automatizada. El sistema busca noticias, selecciona temas, redacta guiones y genera videos con periodistas virtuales. El contenido puede verse en plataformas como Instagram, YouTube y X.

“Es un experimento de automatización, de crear un noticiero íntegramente con inteligencia artificial”, explicó. Según detalló, el proceso completo está automatizado y los componentes del sistema son de código abierto para quienes quieran estudiar su funcionamiento.

La iniciativa generó controversia entre trabajadores de prensa, aunque Siri consideró que parte de las críticas responden al temor frente a una tecnología que modifica las reglas de la profesión. “Es un ensayo de justamente ver hasta dónde llega la automatización”, afirmó, y agregó que el experimento permite identificar, por contraste, aquellos aspectos del trabajo periodístico en los que las personas siguen siendo irremplazables.

Frente a la preocupación por la pérdida de empleos, el programador sostuvo que la inteligencia artificial debe entenderse como parte de una transformación histórica. Para explicarlo, comparó su impacto con el de la imprenta, una innovación que inicialmente despertó resistencias, pero que terminó ampliando el acceso a la lectura y la escritura.

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“Yo soy un optimista. Me voy a corregir: no soy optimista, soy esperanzado”, expresó. Y explicó su postura: “La esperanza es que uno elige ser optimista aun cuando el escenario parece complicado”.

Para Siri, la inteligencia artificial puede impulsar nuevas formas de creatividad, expresión y producción de conocimiento, especialmente ante el volumen creciente de información disponible en internet. Sin embargo, reconoció que el cambio exigirá una adaptación de las profesiones y de las habilidades que demanda el mercado laboral.

En ese contexto, consideró positiva la posibilidad de delegar tareas rutinarias, administrativas y burocráticas en sistemas automatizados. “El opuesto de la automatización es la esclavitud”, afirmó, al defender una tecnología que, desde su perspectiva, puede liberar a las personas de trabajos tediosos y permitirles concentrarse en actividades de mayor valor.

Descartó, no obstante, que la inteligencia artificial implique el fin del trabajo humano. “El hombre que deja de trabajar se deprime. Somos animales de creación, animales de inventiva, de práctica”, sostuvo. Según su planteo, mientras existan necesidades humanas surgirán nuevas funciones y ocupaciones, aunque muchas de las actuales deberán redefinirse.

El principal cambio, explicó, estará en la productividad y los costos. La inteligencia artificial permite realizar determinadas tareas a una fracción de su precio anterior, lo que puede beneficiar a los consumidores, pero también representa un desafío para los profesionales que no incorporen estas herramientas.

Como ejemplo, mencionó los servicios jurídicos: tareas que antes requerían una inversión considerable podrían resolverse con costos mucho menores mediante sistemas de inteligencia artificial cada vez más sofisticados. En ese escenario, advirtió, la adaptación será clave para quienes busquen sostener su actividad profesional.

Entrevista de Lucas Correa.