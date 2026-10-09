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Como enfrenta a Roma en un duelo clave de la Serie A este domingo en San Siro

El equipo de Como necesita una victoria frente a Roma en San Siro para seguir en la lucha por el liderato en la Serie A. Ambos equipos están en la parte alta de la tabla.

09/10/2026 | 16:40Redacción Cadena 3

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Nico Paz, una de las figuras del Como.

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Buenos Aires, 9 de octubre (NA) -- El equipo de Como se prepara para enfrentar a Roma el próximo domingo 11 de octubre en un encuentro crucial de la sexta fecha de la Serie A, donde ambos conjuntos se encuentran en la parte alta de la clasificación.

En el último enfrentamiento directo, que tuvo lugar el 15 de marzo de 2026, Como logró superar a Roma con un marcador de 2 a 1, gracias a los goles de Anastasios Douvikas y Diego Carlos.

Actualmente, Como acumula 10 puntos en cinco jornadas, tras sufrir una derrota ante Frosinone antes del receso por la fecha FIFA. Por su parte, Roma lidera la tabla con 13 unidades, tras un intenso empate 2 a 2 contra Inter de Milán.

Además, el Napoli se enfrentará a Frosinone el sábado 10 de octubre a las 15:45 en el Estadio Diego Armando Maradona, buscando una victoria que les permita acercarse a los puestos de competiciones internacionales. Napoli ha tenido un inicio irregular, con dos victorias, un empate y dos derrotas, habiendo igualado 1-1 ante Fiorentina en su última presentación oficial.

En cuanto a Frosinone, se encuentra en la sexta posición del torneo con tres triunfos, una igualdad y una sola derrota, llegando fortalecido tras vencer 2-0 a Como en la Serie A y 2-1 a Benevento en un amistoso reciente. El último enfrentamiento entre Napoli y Frosinone finalizó en empate 2-2 el 14 de abril de 2024, con goles de Victor Osimhen, Matteo Politano y un doblete de Walid Cheddira.

Inter también jugará contra Parma el sábado 10 de octubre desde las 13:00 en el estadio Giuseppe Meazza. Los de Inter necesitan sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el liderato, que actualmente comparten con Roma y Lazio. En su último partido, Inter empató 2 a 2 contra Roma, gracias a un doblete de Lautaro Martínez.

Parma, por su parte, busca sumar puntos para alejarse de la zona de descenso, ocupando actualmente el 15º lugar con solo una victoria en cinco partidos, siendo su último triunfo 2 a 1 ante Genoa.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará este fin de semana?
Como se enfrentará a Roma el 11 de octubre en la Serie A.

¿Qué posición ocupa Como en la tabla?
Como tiene 10 puntos y se encuentra en la parte alta de la clasificación.

¿Cuál fue el último resultado entre Como y Roma?
Como ganó 2-1 a Roma el 15 de marzo de 2026.

¿Cuándo juega Napoli contra Frosinone?
Napoli se medirá a Frosinone el 10 de octubre a las 15:45.

¿Qué necesita Inter en su próximo partido?
Inter necesita una victoria contra Parma para mantenerse en la pelea por el liderato.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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