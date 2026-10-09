Asalto en Lomas de Zamora: robaron medallas y camisetas de Clemente Rodríguez

Buenos Aires, 9 de octubre (NA) -- Un violento asalto ocurrió al mediodía en una vivienda situada en la calle Díaz Vélez al 200, en el centro de Lomas de Zamora, donde viven la expareja y los hijos del exfutbolista de Boca, Clemente Rodríguez.

Los delincuentes, armados, forzaron la entrada principal con una tarjeta, logrando ingresar al domicilio y permanecer en su interior durante cerca de veinte minutos.

Durante el asalto, amenazaron con un arma a la empleada doméstica presente en la casa y agredieron físicamente a la abuela de la familia, quien llegó sin conocer la situación.

Las víctimas fueron sujetadas con violencia, les taparon la boca y las empujaron mientras los ladrones revisaban los distintos ambientes del hogar.

Entre los objetos robados se encontraban dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, joyas de valor, relojes que el jugador recibió como obsequios durante su carrera, una tablet y una consola de videojuegos PlayStation.

Los asaltantes también sustrajeron importantes medallas deportivas y camisetas históricas que Clemente Rodríguez, actual ayudante técnico de la Quinta División de Boca, guardaba como parte de su legado profesional.

La hija del exfutbolista, Clementina Rodríguez, junto a su madre, Julieta Araujo, hicieron un llamado a la comunidad a través de medios locales y redes sociales para solicitar ayuda en la recuperación de estos objetos.

La familia busca la máxima difusión del caso, ya que estos elementos poseen un valor sentimental incalculable para ellos.

Las víctimas creen que los delincuentes realizaron un seguimiento previo a sus rutinas diarias, tras notar la visita reciente de un individuo sospechoso en sus comercios de flores en Lomas de Zamora y Banfield.

El fiscal Eusebio Daniel Vaqueiro se hizo cargo de la investigación y ha comenzado a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar con el fin de identificar a los responsables del asalto.