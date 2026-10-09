Solo cuatro de cada diez argentinos tuvieron sexo en el último mes, según un informe

Solo cuatro de cada diez argentinos consultados tuvieron relaciones sexuales en el último mes, mientras que más de la mitad quisiera una vida sexual más activa, según el informe Índice Hot. Para la psicóloga y sexóloga Noelia Benedetto, esos números deben analizarse junto con la calidad de los encuentros y las condiciones de vida de cada persona.

En diálogo con Cadena 3, la profesional (MP 8136) señaló que el relevamiento fue impulsado por una marca de preservativos junto con una consultora y difundido mediante una campaña durante septiembre. Recordó que ese mes concentra fechas vinculadas con la sexualidad y el inicio de la primavera, y ubicó la discusión en un fenómeno del que, según explicó, se habla a nivel mundial desde hace más de una década: la "recesión sexual".

Sin afirmar que las cifras estén sesgadas, Benedetto planteó que muchos estudios parten de una definición acotada del sexo: una práctica compartida, presencial y con penetración. Advirtió que otras experiencias eróticas pueden quedar fuera de las preguntas, incluso cuando se amplían las muestras para incluir distintas orientaciones sexuales.

En ese sentido, consideró que la autoestimulación también cuenta como sexo y expresó sus dudas sobre si relevamientos asociados al uso de preservativos contemplan esa dimensión individual. "Las cifras a secas no nos dirían mucho", sostuvo.

La especialista cuestionó, además, que la discusión se concentre en cuántas relaciones tiene una persona. Explicó que una frecuencia diaria o semanal no garantiza encuentros deseados o satisfactorios: en el consultorio aparecen situaciones en las que alguien accede sin querer, por sentirse en deuda, creer que la otra persona lo necesita o temer que lo abandonen o lo reemplacen. En algunos casos, agregó, existen amenazas explícitas de ser reemplazado.

También diferenció las ganas de tener sexo de la posibilidad de concretarlo. El deseo puede estar presente, pero no necesariamente existen las condiciones para llevarlo a la práctica, tanto individualmente como con otras personas.

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Entre los factores que pueden afectar el deseo en una pareja, enumeró la calidad del sueño, las posibilidades de descanso, el estrés y la satisfacción con la propia imagen corporal. Sumó la distribución de las tareas domésticas y de cuidado, tanto por el trabajo efectivo que demandan como por la carga mental que implican.

La comunicación y la complicidad cotidiana también ocupan un lugar central. Según explicó, si durante la semana predomina la tensión o las conversaciones son superficiales, no siempre es posible esperar “fuegos artificiales” en el momento en que finalmente coinciden las agendas.

Consultada sobre si una "sequía afectiva" puede revertirse, señaló que hay aspectos sobre los cuales se puede trabajar cuando persiste la atracción, pero cambiaron el contexto o la dinámica del vínculo. Diferenció esas situaciones de aquellas en las que una persona reconoce que su pareja ya no le gusta o no la atrae, que describió como más difíciles de modificar.

"El trabajo más grande de un vínculo no es concretarlo, sino mantenerlo", afirmó. Por eso, propuso acordar espacios de calidad para la intimidad: identificar momentos disponibles, compartir alguna actividad placentera o conversar sobre lo que le sucede a cada uno.

Aclaró que esos encuentros no tienen que terminar necesariamente en una práctica sexual. Pueden servir para acercarse, recuperar el intercambio y volver a conocer a la otra persona. Como ejemplo, explicó que las respuestas a las preguntas que se hacen al comienzo de una relación pueden cambiar con el tiempo, aunque la pareja siga dándolas por sentadas.

Benedetto también remarcó que es posible amar a alguien sin desearlo, o desear a alguien sin amarlo. Explicó que la dimensión afectiva y la erótica pueden coincidir en una misma persona, pero no siempre lo hacen.

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Sobre las dificultades para hablar de estos temas, señaló que entra en juego la vulnerabilidad: expresar una necesidad o hacer una propuesta implica exponerse a una respuesta que puede no ser la esperada.

Contó que en el consultorio escucha a personas que dejaron de proponer encuentros porque sienten que siempre las rechazan. Sin embargo, aclaró que una negativa a una práctica sexual, un viaje o una cita no necesariamente representa un rechazo hacia quien hizo la propuesta. Interpretarla como algo personal puede generar frustración y enojo.

La profesional insistió en que la situación económica y las condiciones materiales son fundamentales para comprender lo que ocurre. No atraviesa el mismo contexto alguien con media jornada laboral que quien trabaja dos o tres jornadas, ni quien llega a fin de mes que quien tiene dificultades para hacerlo.

También distinguió entre quienes mantienen una relación de fin de semana y quienes tienen a cargo la crianza o el cuidado de familiares mayores. A eso sumó una condición básica que no siempre está garantizada: disponer de un espacio con privacidad. "Gran parte de la población no está en un escenario ideal", advirtió, al cuestionar las lecturas de las estadísticas que omiten esas circunstancias.

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• La salud mental

En la previa del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, Benedetto también se refirió a las dificultades para acceder a la atención psicológica. Recordó que la pandemia dejó en evidencia problemas que ya existían y describió obstáculos que observa actualmente en su práctica.

Señaló que recibe personas a quienes sus obras sociales les suspenden los reintegros o les cubren entre 15 y 20 sesiones al año, una cantidad que consideró insuficiente para quienes necesitan acompañamiento sostenido.

También mencionó coberturas dirigidas a jóvenes que ofrecen asistencia psicológica sin un tope de sesiones, aunque advirtió que sostener una prepaga requiere cierta estabilidad socioeconómica.

Valoró la existencia de dispositivos públicos de salud mental, pero alertó que están sobrecargados. Explicó que allí también llegan personas con cobertura social que no encuentran profesionales disponibles en el sector privado.

La psicóloga pidió repensar las políticas públicas y garantizar el acceso a la atención. "Se ha invisibilizado durante mucho tiempo el impacto y la importancia de la salud mental en la salud integral de las personas", sostuvo.

Benedetto comparte contenidos en Instagram, en la cuenta @lic.noeliabenedetto, y tiene un podcast en Spotify a su nombre.

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Entrevista de Geo Monteagudo y Raúl Monti.