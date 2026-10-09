Lula anunció la reducción de impuestos a los combustibles a días del balotaje en Brasil

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunció este viernes la ampliación del subsidio a la gasolina, a 16 días de la segunda vuelta electoral.

La reducción será de R$ 0,89, al eliminar los impuestos federales sobre los combustibles (IS/Cofins y Cide). También se anunció un subsidio adicional para el diésel y un aumento en el apoyo al etanol.

En total, las medidas tendrán un impacto fiscal de R$ 5.200 millones (US$ 1.042 millones) en las cuentas públicas en un mes, reportó Globo.

El anuncio forma parte de un paquete de beneficios que Lula comenzó a implementar semanas antes de la primera vuelta electoral, con la vista puesta en las elecciones. A mediados de septiembre, el gobierno otorgó un aumento del 15% al programa Bolsa Família, equivalente al ajuste por inflación desde 2023.

Desde ese año, el valor del beneficio se había estancado. Lula también anunció que distribuiría bolígrafos adelgazantes a través del SUS (Sistema Único de Salud de Brasil).

Según el equipo económico, se mantendrá la exención fiscal de R$ 0,19 por litro para el etanol hidratado. Además, el subsidio económico para los productores y cooperativas de este combustible se ha incrementado de R$ 0,25 a R$ 0,43 por litro, con el fin de mantener su competitividad frente a la gasolina.

Los recortes iniciales se habían instaurado mediante un decreto firmado el 9 de septiembre, con un período de validez de 30 días.

Otra medida anunciada fue un subsidio adicional para los importadores de diésel para uso vial, quienes recibirán R$ 1,40 por litro durante 30 días. Este monto se suma a los R$ 2,12 por litro que ya estaban vigentes. Todas las medidas anunciadas este viernes tendrán una vigencia de 30 días.

El Ministerio de Planificación informó que el impacto estimado de las medidas para la gasolina y el etanol es de R$ 3.600 millones (US$ 722 millones) en 2026, dentro de un plazo de 30 días. El gobierno sostiene que este monto será cubierto por los ingresos petroleros extraordinarios de la Unión, garantizando así la neutralidad fiscal.

El subsidio adicional para el diésel importado tiene un costo estimado de R$ 1.600 millones (US$ 321 millones) durante treinta días. En otras palabras, las medidas anunciadas este viernes tienen un impacto total de R$ 5.200 millones (US$ 1.042 millones) en un mes.

"Todas las medidas son temporales, válidas únicamente hasta 2026, y podrán ser revisadas en función de la situación y de la disponibilidad presupuestaria y financiera", declaró el Ministerio de Planificación en un comunicado.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, afirmó que, si bien las medidas se anunciaron durante el período electoral, las decisiones del gobierno no están relacionadas con la contienda presidencial.

"El anuncio no modifica el calendario electoral. Sin embargo, lo que hemos observado en nuestra evaluación casi diaria es que los precios siguen ejerciendo una presión considerable sobre el mercado. Desde que comenzamos a hacer esto hace algún tiempo, seguimos el mismo patrón: no participar en la guerra contra el combustible y trasladar a la población los beneficios derivados de la ausencia de aumentos en los precios", afirmó.

El Gobierno de Lula ha sostenido que las medidas se adoptaron en respuesta a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y a las restricciones de suministro provocadas por la guerra en Oriente Medio.

Cuando se firmó el decreto de septiembre, el precio del crudo Brent había vuelto a situarse en torno a los 100 dólares por barril, muy por encima de los niveles previos al conflicto.

Desde entonces, el precio ha seguido subiendo. Este viernes, el precio del crudo Brent (el referente internacional) bajó ligeramente, situándose en torno a los 104 dólares por barril. Sin embargo, es aproximadamente un 60 % superior al de hace un año.

Dentro del ala política del gobierno, mantener bajos los precios de la gasolina se considera esencial para el desempeño electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en su intento por reducir la ventaja del senador Flávio Bolsonaro (PL) en las encuestas para la segunda vuelta, agrega el informe de Globo.