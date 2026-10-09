Venezuela celebra Navidad desde el 1 de noviembre según anunció Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado que las celebraciones navideñas en el país comenzarán el próximo 1 de noviembre.

Con esta decisión, Rodríguez da continuidad a una costumbre que fue instaurada por el depuesto presidente, Nicolás Maduro, quien había decidido adelantar las festividades navideñas prácticamente cada año desde 2015. En ese año, la fecha seleccionada fue el 30 de octubre.

En 2025, Maduro volvió a optar por adelantar la Navidad, decretando que la festividad comenzara el 1 de octubre, en medio de un despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe.

El anuncio de Rodríguez se llevó a cabo el jueves durante la 82° Asamblea Anual de Fedecámaras, un evento en la ciudad de Caracas que reúne a las principales autoridades del sector público y del empresariado privado del país, según reportó el diario El Universal y la Agencia Noticias Argentinas.

Durante su intervención ante la entidad empresarial, la mandataria justificó la elección de la fecha al señalar el impacto positivo que tiene la temporada navideña en la economía y en el ánimo de la población. "Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad". Porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas", subrayó.