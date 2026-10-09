Lula asegura que ganará las elecciones y que Brasil no volverá al fascismo

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), aseguró el viernes que va a ganar estas elecciones durante una marcha de campaña en Ceilândia, en el Distrito Federal.

Según el mandatario, la segunda vuelta de la carrera presidencial tendrá mucho debate, por lo que el equipo que lo acompaña decidió intensificar la actuación del presidente en las redes sociales de cara a la venidera ronda, que se disputará el próximo día 25.

"Habrá mucho debate, habrá mucho debate en la televisión, habrá debate en internet. Me estoy convirtiendo en el rey de la selfie, ahora me estoy convirtiendo en un internauta. Pueden prepararse", dijo.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), obtuvo el 47,03 por ciento de los votos válidos, mientras que Lula da Silva alcanzó el 45,16 por ciento, por lo que ambos se volverán a enfrentar en las urnas, al no alcanzar el 50 por ciento de los sufragios válidos, requerido por la ley.

Durante el discurso en Ceilândia, al expresar confianza en vencer en el pleito electoral, el presidente mencionó el Banco Master, del banquero Daniel Vorcaro, acusado de un fraude multimillonario y vinculado a la familia Bolsonaro.

"Nosotros vamos a ganar estas elecciones. Estén seguros de que este país no volverá a ser gobernado por el fascismo, no volverá a ser gobernado por quienes asesinaron personas durante la Covid-19, este país no será gobernado por el socio del Banco Master", afirmó.

Al final de la marcha, Lula afirmó que el acto estaba dedicado a las personas que "aman la bandera de Brasil" y criticó a la oposición.

"Esta es la marcha de los que aman la bandera verde y amarilla de Brasil. Del otro lado están aquellos que aman la bandera estadounidense. Esta es la bandera de aquellos que quieren un Brasil soberano y del lado de allá están aquellos que quieren que los estadounidenses vengan a explotar nuestras riquezas", enfatizó.

"Y queremos dejar bien claro que Brasil y sus riquezas son del pueblo brasileño y nadie las toca", agregó.