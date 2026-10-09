Las baterías superan el costo de turbinas de gas natural en centros de datos

Las baterías han comenzado a ser más económicas que las turbinas de gas natural, según un nuevo informe de Wood Mackenzie. Este cambio se produce en un contexto de creciente demanda energética, impulsada por el auge de los centros de datos.

El informe indica que, en todas las regiones y mercados analizados, las baterías de duración de cuatro horas resultaron ser más baratas que las turbinas de gas de ciclo abierto. Esta tendencia se espera que continúe, ya que se prevé que los costos de electricidad generada por baterías sigan disminuyendo, mientras que los costos de las turbinas de gas aumenten en las próximas décadas.

La situación de los precios de la energía es crítica, ya que en los Estados Unidos y otros lugares, se observa un aumento de los costos, lo que a su vez alimenta la inflación. Los desarrolladores de centros de datos, que a menudo utilizan turbinas de gas como plantas de potencia pico, han estado comprando estos equipos a gran escala, lo que ha incrementado los precios.

Las turbinas de ciclo abierto, que son más fáciles de fabricar pero menos eficientes, han visto un aumento significativo en sus costos. Actualmente, el tiempo de espera para adquirir estas turbinas se ha extendido entre dos y cuatro años, mientras que las turbinas de ciclo cerrado tienen listas de espera que se extienden hasta principios de la década de 2030.

A pesar de estos desafíos, la energía solar se mantiene como la forma más barata de nueva generación de energía en todos los mercados analizados por Wood Mackenzie. Sin embargo, en América del Norte, los precios de la energía solar están bajo presión debido a aranceles y restricciones de importación.

El informe también destaca que, en el Medio Oriente y África, se espera que los costos de las baterías de cuatro horas sean un 33% más bajos para 2035, lo que permitirá desplazar a las turbinas de gas en términos de costos en todos los mercados de gas de la región.

El analista principal de Wood Mackenzie, Ahmed Jameel Abdullah, declaró: "Este cambio económico es decisivo y se está ampliando". La transición hacia soluciones de energía más sostenibles y económicas parece ser inevitable, dada la presión creciente sobre los recursos energéticos tradicionales.