Rosario Motorsport: dos imputados presos por perjuicios de más de medio millón de dólares

La investigación por las presuntas estafas vinculadas a una concesionaria de vehículos de la ciudad de Santa Fe avanzó con la imputación de tres personas por 67 hechos. Tras una extensa audiencia, la jueza Granato dispuso la prisión preventiva para Juan Gabriel Alegre y Eduardo Atilio Escarcelo, mientras que Noelia Inés Escarcelo continuará en libertad bajo determinadas condiciones.

La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva de los tres imputados por seis meses, pero la magistrada resolvió mantener detenidos a los dos hombres y establecer restricciones para la mujer, entre ellas presentaciones periódicas, condiciones vinculadas a su domicilio y una caución real sobre un inmueble.

“Lo que se hizo hoy fue traer un cúmulo de 67 hechos de estafas, sin perjuicio de los cuales hay algunos más que restan imputar”, explicó el fiscal Iván Enríquez. Además, anticipó que podrían sumarse nuevas acusaciones porque hay denuncias que todavía requieren completar información.

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El perjuicio económico estimado supera los 500.000 dólares y ronda los 700 millones de pesos, aunque la cifra no contempla el valor de los vehículos entregados en consignación que habrían sido vendidos sin que sus propietarios recibieran el dinero correspondiente.

“Me pudieron estimar, a partir de un conteo que hacen con el Excel, algo así de más de 500 mil dólares y algo alrededor de 700 millones de pesos. Insisto, eso es solo dinero”, precisó el funcionario. Y agregó: “Se han entregado vehículos en consignación y, producida la venta, no le han dado el dinero a las víctimas”.

El fiscal también advirtió que la cantidad de damnificados podría aumentar. “Hay personas que quieren seguir presentándose y hacer un reclamo contra estas personas”, sostuvo.

Según la investigación, parte de las operaciones se gestionaban en un sector administrativo de la concesionaria ubicada en calle San Martín al 2600. Allí se habrían realizado trámites de compraventa de vehículos cero kilómetro, recepción de dinero y firma de documentación.

Sobre la participación de Noelia Escarcelo, el fiscal indicó que, según los testimonios recogidos, sus funciones incluían recibir pagos y atender a clientes. “Tenía por función recibir dinero o hacer suscripción de algún documento, incluso en algunos recibir directamente a la víctima para indicarle cómo proceder respecto al pago de alguna unidad”, detalló.

La Fiscalía también investiga la posible participación de otras personas. En ese sentido, el funcionario señaló que habría alguien más que cumplía tareas similares a las atribuidas a la mujer, aunque evitó revelar su identidad.

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Otro episodio que llamó la atención durante la audiencia fue la presentación de Noelia Escarcelo, pese a que tenía un pedido de captura vigente. “Fue una situación bastante extraña también en esta audiencia”, reconoció el fiscal, quien explicó que había advertido a sus abogados sobre la vigencia de la orden.

Durante la audiencia, además, dos imputados mencionaron una presunta situación de ludopatía vinculada con otro de los involucrados. El fiscal evitó identificar a esa persona y sostuvo que ese planteo no justifica por sí mismo las conductas investigadas.

Con 67 hechos presentados, un perjuicio económico que aún no incluye el valor de todos los vehículos y nuevas denuncias en evaluación, la investigación continúa para determinar el alcance de las presuntas maniobras y las posibles responsabilidades de otras personas.

Informe de Agostina Meneghetti.