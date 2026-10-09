Tucumán: Gendarmería secuestró 248 kilos de hojas de coca en la Ruta 9

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 248 kilos de hojas de coca en la Ruta 9, a la altura del peaje de Molle Yaco, en Trancas.

El operativo ocurrió durante un control de rutina realizado por la Base de Patrulla Eventual Trancas del Escuadrón 55. Los uniformados interceptaron un camión procedente de San Pedro de Jujuy, cuyo chofer afirmó que el semirremolque viajaba totalmente vacío.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, al hacer pasar el vehículo por el escáner móvil del puesto, las imágenes revelaron numerosos bultos ocultos en el sector de cargas.

Tras el hallazgo, el personal de la Fuerza procedió al secuestro del cargamento y dio intervención a la Justicia.

Informe de Gabriel Melián