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Tucumán: Gendarmería secuestró 248 kilos de hojas de coca en la Ruta 9

Un operativo de Gendarmería Nacional resultó en el secuestro de casi 300 kilos de hojas de coca. Se detuvo un camión que transportaba el contrabando.

09/10/2026 | 20:15Redacción Cadena 3

Perspectiva Tucumán

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Gendarmería interceptó casi 300 kilos de hojas de coca

FOTO: Gendarmería interceptó casi 300 kilos de hojas de coca

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  1.

    Audio. Gendarmería secuestra 248 kilos de hojas de coca en la Ruta 9, Tucumán

    Panorama Federal

    Episodios

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 248 kilos de hojas de coca en la Ruta 9, a la altura del peaje de Molle Yaco, en Trancas.

El operativo ocurrió durante un control de rutina realizado por la Base de Patrulla Eventual Trancas del Escuadrón 55. Los uniformados interceptaron un camión procedente de San Pedro de Jujuy, cuyo chofer afirmó que el semirremolque viajaba totalmente vacío.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, al hacer pasar el vehículo por el escáner móvil del puesto, las imágenes revelaron numerosos bultos ocultos en el sector de cargas.

Tras el hallazgo, el personal de la Fuerza procedió al secuestro del cargamento y dio intervención a la Justicia.

Informe de Gabriel Melián

Lectura rápida

¿Qué se secuestró? Se secuestraron 248 kilos de hojas de coca.

¿Quién realizó el operativo? Efectivos de Gendarmería Nacional.

¿Cuándo ocurrió el operativo? Durante un control de rutina, sin fecha específica mencionada.

¿Dónde se realizó el operativo? En la Ruta 9, a la altura del peaje de Molle Yaco, en Trancas.

¿Cómo se descubrió el cargamento? Mediante un escáner móvil que reveló bultos ocultos en el camión.

¿Por qué se intervino a la Justicia? Debido al hallazgo del cargamento de hojas de coca.

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